Stati Uniti. L’USDA evidenzia i successi 2023 dell’agricoltura: sostegno a più di 30 mila agricoltori e allevatori in difficoltà

ROMA – Il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) segna la fine del 2023 evidenziando progetti e partenariati sul campo che stanno costruendo prosperità economica per agricoltori, famiglie e comunità a livello nazionale.

Grazie all’agenda Investing in America del presidente Biden – e ai suoi investimenti record nell’America rurale – l’USDA è stata in grado di aiutare decine di migliaia di agricoltori a continuare le loro attività e ad aumentare le loro entrate, a connettere le comunità rurali all’accesso a Internet, a portare avanti gli sforzi per mitigare il cambiamento climatico, ha effettuato investimenti che hanno dato un vantaggio alle piccole imprese, ridotto i costi energetici e quelli per i consumatori e altro ancora.

“Per troppo tempo, le politiche agricole americane hanno incoraggiato gli agricoltori a ingrandirsi o ad andarsene, e questo a sua volta ha indebolito le comunità le cui economie locali sono legate ad aziende agricole di piccole e medie dimensioni. Stiamo iniziando a vedere l’impatto di un nuovo modo di affrontare politiche e programmi che sono meglio progettati per i bisogni reali delle comunità rurali – e i risultati sono promettenti”, ha affermato il ministro dell’Agricoltura Tom Vilsack. “Nel corso dell’amministrazione Biden-Harris, l’USDA ha portato avanti gli sforzi per creare nuovi mercati in grado di espandere le entrate per gli agricoltori, aiutarli a trovare opportunità affrontando contemporaneamente il cambiamento climatico e costruire infrastrutture più forti che portino ad aziende agricole e comunità più prospere. Nel 2023, abbiamo visto questi cambiamenti iniziare a prendere piede in modo tangibile, il che dà ulteriore slancio al lavoro che svolgeremo nel 2024”.

Nel 2023, l’USDA ha intrapreso sforzi storici per rafforzare l’economia agricola e le comunità rurali. Alcune di queste iniziative e risultati includono:

Sostegno per far sì che gli agricoltori continuino a coltivare

A dicembre 2023, l’USDA ha aiutato più di 30.000 agricoltori e allevatori in difficoltà finanziarie a rimanere nelle loro fattorie e coltivazioni, grazie alle risorse fornite attraverso la Sezione 22006 dell’Inflation Reduction Act. L’Inflation Reduction Act ha stanziato 3,1 miliardi di dollari per l’USDA per fornire sollievo ai mutuatari in difficoltà con determinati prestiti diretti e garantiti e per accelerare l’assistenza a coloro le cui attività agricole sono a rischio finanziario a causa di fattori fuori dal loro controllo, come la pandemia di COVID-19. Da quando la legge è stata firmata nell’agosto 2022, la Farm Service Agency (FSA) dell’USDA ha fornito circa 1,7 miliardi di dollari e conta in assistenza immediata.

Allo stesso tempo, l’USDA ha notevolmente migliorato i propri processi di richiesta di prestito per servire meglio gli agricoltori, in parte attraverso le lezioni apprese dall’implementazione della Sezione 22006. Ad esempio, l’USDA ha semplificato le richieste di prestito FSA da 29 pagine a 13, riducendo drasticamente la quantità di tempo necessaria per richiedere un prestito e rendendo il processo meno oneroso. Inoltre, all’inizio di questo mese l’USDA ha annunciato un’applicazione online, interattiva e guidata che può semplificare il processo di prestito diretto per gli oltre 26.000 clienti che fanno domanda ogni anno e renderlo più accessibile per coloro che si trovano in aree remote o che potrebbero non avere il tempo di andarsene. le loro operazioni e visitare un ufficio della FSA.

Nel 2023, la Risk Management Agency (RMA) ha contribuito a fornire la più grande rete di sicurezza agricola della storia, una protezione record di 207 miliardi di dollari per l’agricoltura americana. Allo stesso tempo, l’agenzia ha continuato a introdurre nuovi programmi a sostegno delle colture speciali, dell’allevamento, dell’ambiente controllato e dei produttori di molluschi. Inoltre, RMA ha investito oltre 6,5 milioni di dollari in accordi di cooperazione e partenariati per aiutare a educare i produttori immeritati e creare opportunità di forza lavoro per le voci sottorappresentate nel settore dell’assicurazione dei raccolti.

Collegare le comunità rurali

Attraverso il programma ReConnect , l’USDA ha effettuato investimenti storici per colmare il divario digitale nell’America rurale, in modo che un numero maggiore di americani possa sfruttare appieno le opportunità offerte dall’accesso a Internet.

Nel 2023, l’USDA ha assegnato più di 1,8 miliardi di dollari per 96 progetti che aiuteranno più di 250.000 persone nelle comunità rurali ad accedere a Internet ad alta velocità a prezzi accessibili. Questi progetti andranno a beneficio di oltre 11.000 aziende agricole, 7.300 imprese rurali e quasi 500 strutture educative, aiutandole ad accedere alle risorse fondamentali di cui hanno bisogno per prosperare nell’era digitale.

La stragrande maggioranza di questi premi è avvenuta grazie alla legge bipartisan sulle infrastrutture (BIL) del presidente Biden, che ha fornito finanziamenti per 89 progetti per un totale di 1,73 miliardi di dollari. Attraverso i finanziamenti BIL, il programma ReConnect sta aiutando a connettere oltre 300.000 americani rurali in totale.

Registra l’iscrizione ai programmi di conservazione e di energia pulita

Attraverso l’Inflation Reduction Act, l’USDA ha iscritto più agricoltori e più acri in programmi di conservazione volontari che in qualsiasi momento della storia, a seguito di un arretrato che esiste da anni. Nel 2023, l’USDA ha iscritto quasi 5.300 ulteriori produttori nei programmi di conservazione del Natural Resources Conservation Service (NRCS) in tutti i 50 stati. L’Inflation Reduction Act ha stanziato 19,5 miliardi di dollari in 5 anni per programmi di conservazione popolari, tra cui l’Agricultural Conservation Easement Program (ACEP), il Conservation Stewardship Program (CSP), l’Environmental Quality Incentives Program (EQIP) e il Regional Conservation Partnership Program (RCPP). ).

Dal 2021, l’USDA ha registrato un aumento significativo delle iscrizioni e dell’interesse per il suo Conversation Reserve Program, che costituisce una parte fondamentale degli sforzi del Dipartimento per sostenere l’agricoltura e la silvicoltura rispettose del clima sui terreni lavorabili. Nel mese di ottobre, l’USDA ha annunciato di aver distribuito più di 1,77 miliardi di dollari a 667.000 produttori agricoli e proprietari terrieri per 23 milioni di acri di terreno privato iscritti al CRP.

Attraverso il Programma Rural Energy for America (REAP) , nel 2023 l’USDA ha effettuato 2.059 investimenti per un totale di oltre 362 milioni di dollari per aiutare gli agricoltori e le piccole imprese rurali ad accedere a sistemi di energia rinnovabile, come pannelli solari e digestori anaerobici, che riducono i costi energetici, generano nuovo reddito e rafforzare la resilienza delle loro operazioni. Dalla sua creazione, REAP ha costantemente ricevuto più interesse che finanziamenti disponibili. Grazie all’Inflation Reduction Act, che ha finanziato 1.950 degli investimenti REAP totali di quest’anno, l’USDA sta aiutando un numero maggiore di aziende agricole e piccole imprese rurali ad accedere a sistemi di energia rinnovabile e a risparmiare sui costi energetici.

Proteggere le comunità dagli incendi e dall’aumento della chioma degli alberi

Nell’anno fiscale 2023, il servizio forestale dell’USDA ha raggiunto e superato traguardi chiave nell’affrontare la crisi degli incendi, nel ripristinare le foreste nazionali e nel sostenere le comunità rurali. Questi parametri di riferimento includevano il trattamento di 4,3 milioni di acri di terreni del sistema forestale nazionale per ridurre il rischio di incendi e di 1,9 milioni di acri di terreni forestali nazionali con incendio prescritto – entrambi erano record dell’agenzia e sono stati resi possibili attraverso forti collaborazioni con tribù, governi statali e locali, gruppi di conservazione, industria e altri importanti stakeholder. Inoltre, è stata annunciata la prima tornata di Community Wildfire Defense Grant Awards , che prevede l’investimento di 197 milioni di dollari in 100 progetti in 22 stati e sette tribù colpite o minacciate dagli incendi. La legge bipartisan sulle infrastrutture ha fornito 1 miliardo di dollari per questo programma in 5 anni. La seconda tornata di premi sarà annunciata nel 2024.

Oltre ai continui sforzi per proteggere le comunità e le risorse naturali dagli impatti devastanti degli incendi, il Servizio forestale ha anche investito nel benessere e nella resilienza climatica delle comunità urbane. A settembre l’USDA ha annunciato più di 1 miliardo di dollari per piantare e mantenere alberi , combattere il caldo estremo e i cambiamenti climatici e migliorare l’accesso alla natura nelle città, nei paesi e nelle periferie. Distribuiti in tutti i 50 stati, i 385 progetti selezionati aumentano l’accesso equo agli alberi e alla natura e i benefici che offrono per il raffreddamento delle strade cittadine, il miglioramento della qualità dell’aria e la promozione della sicurezza alimentare, della salute pubblica e della sicurezza.

Maggiore sostegno alle piccole imprese attraverso gli acquisti alimentari dell’USDA

Per sostenere i programmi nutrizionali, compresi i programmi di pasti scolastici e i fornitori di cibo di emergenza come banche alimentari e dispense alimentari , l’USDA acquista alimenti e prodotti da fornitori a livello nazionale. Nell’anno fiscale 2023, il 63% degli acquisti dell’USDA per i programmi nutrizionali nazionali proveniva da piccole imprese, che secondo la Small Business Administration hanno meno di 500 dipendenti . Si tratta di un aumento dell’8% rispetto all’anno fiscale 2022 e dimostra che gli sforzi dell’USDA per diversificare i suoi contratti di appalto stanno prendendo piede. Con questo aumento, l’USDA sta creando maggiori opportunità per rafforzare le comunità rurali, sostenere le piccole imprese e collegare gli agricoltori di piccole e medie dimensioni a nuovi mercati.

Ridurre la fame e promuovere la salute

Attraverso la sua serie di programmi federali di assistenza nutrizionale, l’USDA ha raggiunto 1 americano su 4 con cibo sano, educazione alimentare e altre risorse, dalle aree rurali alle città e ai paesi di tutto il paese. Nel 2023, l’USDA ha ampliato l’accesso alla colazione e al pranzo scolastico agli studenti in circa 3.000 distretti scolastici in aree ad alto bisogno; ha fornito maggiore comodità e accesso a opzioni alimentari sane a decine di milioni di americani espandendo gli acquisti online nel Programma di assistenza nutrizionale supplementare (SNAP) a tutti i 50 stati e al Distretto di Columbia ; e ha collaborato con stati e territori per nutrire i bambini durante l’estate attraverso nuove opzioni di servizio di pasti estivi nelle comunità rurali, come il take-and-go o il delivery. L’USDA ha inoltre investito quasi 30 milioni di dollari per sostenere il miglioramento dei pasti scolastici in 264 comunità piccole e rurali : il più grande investimento mirato mai effettuato dall’USDA per i programmi di alimentazione scolastica nelle comunità piccole e rurali.

Livellare il campo di gioco per i produttori

In linea con l’Ordine esecutivo del presidente Biden sulla promozione della concorrenza nell’economia americana , nel 2023 l’USDA ha continuato il suo approccio globale per aumentare la concorrenza nei mercati agricoli, creare condizioni di concorrenza più eque per gli agricoltori di piccole e medie dimensioni e contribuire ad aumentare le scelte e ridurre i costi per consumatori.

Nel 2023, l’USDA ha investito milioni per aumentare la capacità nel settore della lavorazione della carne e del pollame, rafforzando così i sistemi alimentari regionali e locali e offrendo ai produttori maggiori opzioni per commercializzare i loro prodotti. In totale, l’amministrazione Biden-Harris ha concesso quasi 500 milioni di dollari in prestiti e sovvenzioni per aiutare oltre 300 aziende a espandere le proprie attività.

Ad esempio, nel 2023 l’USDA ha concesso sovvenzioni per 98 milioni di dollari a 36 trasformatori indipendenti attraverso il programma di espansione della lavorazione della carne e del pollame (MPPEP). Nel 2023 l’USDA ha inoltre collaborato con 29 istituti di credito per investire altri 190 milioni di dollari per aiutare i trasformatori indipendenti di carne e pollame ad avviare ed espandere imprese nell’ambito del programma di prestito intermediario di carne e pollame (MPILP) .

L’USDA ha inoltre compiuto progressi nel rafforzamento dell’applicazione della legge Packers and Stockyards, finalizzando a novembre una norma volta a migliorare la trasparenza per gli allevatori che hanno contratti con le principali aziende di lavorazione del pollame. Questa regola aiuta i coltivatori di polli da carne a contratto a competere in modo più efficace e a proteggersi da pratiche ingannevoli nei loro rapporti con le principali aziende di trasformazione. Questa è la prima di una serie di norme previste dal Packers and Stockyards Act USDA che si sta lavorando per finalizzare. Inoltre, l’USDA ha portato avanti altri sforzi per migliorare la concorrenza nei mercati agricoli, anche avviando un programma pilota di Cattle Contract Library , formando una nuova partnership con più di 30 procuratori generali di stato bipartisan per affrontare le pratiche anticoncorrenziali che aumentano i prezzi e riducono le scelte nel settore alimentare e alimentare. mercati alimentari, sperimentando una nuova Farmer Seed Liaison Initiative e promuovendo la partnership con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. L’USDA ha anche proposto una regola per aiutare i consumatori a sapere cosa ricevono quando acquistano carne o pollame etichettati come “Prodotto degli Stati Uniti” o “Made in USA”.

A sostegno di tutto ciò, i produttori agricoli statunitensi hanno continuato una serie di tre anni di ricavi agricoli record e tre anni di esportazioni agricole record. Gli ultimi tre anni di reddito agricolo cumulativo sono i migliori degli ultimi 50 anni. L’USDA e l’amministrazione Biden-Harris continuano a intraprendere iniziative per far crescere e diversificare i mercati di esportazione statunitensi, ad esempio attraverso il Programma regionale di promozione agricola creato di recente , per mantenere questo slancio il più possibile negli anni a venire.

L’USDA tocca ogni giorno la vita di tutti gli americani in tanti modi positivi. Sotto l’amministrazione Biden-Harris, l’USDA sta trasformando il sistema alimentare americano concentrandosi maggiormente su una produzione alimentare locale e regionale più resiliente, promuovendo la concorrenza e mercati più equi per tutti i produttori, garantendo l’accesso a cibo sicuro, sano e nutriente in tutte le comunità, costruendo nuove mercati e flussi di reddito per agricoltori e produttori che utilizzano pratiche alimentari e forestali rispettose del clima, effettuano investimenti storici in infrastrutture e capacità di energia pulita nell’America rurale e si impegnano per l’equità in tutto il Dipartimento rimuovendo le barriere sistemiche e costruendo una forza lavoro più rappresentativa dell’America . Per saperne di più, visitare il sito www.usda.gov .

