Export cereali Ucraina. Dmytrasevich: I primi risultati del funzionamento del corridoio del grano saranno alla fine di agosto

ROMA – La difficile situazione dei produttori ucraini di prodotti agricoli minaccia la fame nel mondo, perché senza un aumento significativo delle esportazioni nel quadro dell’accordo delle Nazioni Unite, i produttori agricoli ucraini non potranno permettersi di piantare il raccolto del prossimo anno.

E’ quanto riporta un comunicato stampa del Ministero dell’agricoltura dell’Ucraina.

In un’intervista al Times , il viceministro per la politica agraria e l’alimentazione dell’Ucraina Markiyan Dmytrasevich ha parlato dei principali problemi di esportazione che gli agricoltori ucraini devono affrontare.

Sì, prima di tutto è il prezzo. “Il risultato delle scarse opportunità di esportazione sono i bassi prezzi interni: 70 dollari per tonnellata, ma la crescita costa 100 dollari. E per trasportarla a Constanta (Romania), è necessario spendere (altri) 200 dollari. La domanda principale dei nostri agricoltori a che serve piantare i raccolti invernali, in particolare il grano?” ha detto Markiyan Dmytrasevich.

Allo stesso tempo, prima dell’invasione russa, l’Ucraina forniva oltre il 30,9% di grano in Egitto, l’11,7% in Marocco, il 7,7% in Yemen e il 7% in Bangladesh. In questi paesi, come ha osservato il viceministro delle politiche agricole, le famiglie spendono il 50% del loro budget per il cibo e moriranno di fame. Se non possiamo esportare di più, ci sarà un conflitto locale in questi paesi e una nuova ondata di migrazione verso l’Europa.

Inoltre, ora che i porti del Mar Nero sono temporaneamente sbloccati, è “deludente” che più compagnie di navigazione non stiano approfittando dell’accordo, che sarà in vigore per almeno 120 giorni, ha aggiunto. Secondo lui, gli acquirenti stavano aspettando di vedere cosa sarebbe successo con le consegne iniziali.

“È difficile vedere i risultati in questo momento. Dobbiamo aspettare fino alla fine di agosto per vedere se questo influirà sul mercato. Comprendiamo che i russi possono fermare questo corridoio del grano, ma speriamo che funzioni”, ha affermato il viceministro.

