Ucraina. FAO lancia gara per sostenere agricoltori ucraini con soluzioni di stoccaggio temporaneo

ROMA – L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) ha lanciato una gara internazionale per l’acquisto di strutture per lo stoccaggio del grano e per affrontare l’attuale deficit di stoccaggio in Ucraina, con l’obiettivo di distribuire capacità di stoccaggio agli agricoltori nel periodo 2022-2023. Le gare sono aperte nell’ambito dei progetti, sostenute finanziariamente dai Governi del Canada e del Giappone.

Insieme al Ministero delle Politiche Agrarie e dell’Alimentazione dell’Ucraina, la FAO sta lavorando alla realizzazione di una Strategia di Sostegno allo Stoccaggio del Grano con l’obiettivo di fornire capacità di stoccaggio per 4,07 milioni di tonnellate di grano, ovvero circa il 25% del deficit di stoccaggio stimato.

La FAO ha avviato un processo di approvvigionamento su larga scala per le tecnologie, rivolgendosi a produttori e venditori a livello globale, regionale e nazionale. La maggior parte della tecnologia proposta dovrebbe essere consegnata al livello dell’oblast entro l’inizio di metà ottobre, quando il fabbisogno di stoccaggio del raccolto comincerà a raggiungere il picco. Le tecnologie da appaltare nell’ambito della gara comprendono:

Manicotti di grano, caricatori di grano e scaricatori di grano;

Magazzini modulari (granaieri) con copertura a tenda con capacità da 300 a 1000 tonnellate (per il frumento).

Per partecipare a questa gara, i fornitori sono invitati a presentare domanda tramite il Global Market Place delle Nazioni Unite www.ungm.org selezionando la gara:

2022-30 Invitation to Bid (ITB) per l’approvvigionamento di maniche di grano, caricatori di grano e scaricatori di grano per l’Ucraina.

2022-31 Invitation to Bid (ITB) per l’approvvigionamento di magazzini modulari con copertura a tenda con una capacità fino a 1000 tonnellate (per grano) per l’Ucraina.

I fornitori devono essere registrati https://www.ungm.org/Vendor/Registration

Istruzioni dettagliate su come accedere ai documenti di gara della FAO e presentare l’offerta tramite l’UNGM possono essere scaricate dalla pagina Gestione dell’offerta dell’UNGM.

La data e l’ora di chiusura per la presentazione sono il 5 agosto 2022 alle 13:00 CEST (14:00 ora di Kiev).

Il 1° agosto 2022, la FAO terrà una riunione online per i potenziali fornitori per presentare informazioni dettagliate sui requisiti di presentazione, rispondere alle domande e rivedere le istruzioni per la registrazione nel sistema UNGM.

Data e ora: 1 agosto 2022, alle 15:00

Link per la partecipazione all’evento: https://fao.zoom.us/j/91795021039 .

Parola d’ordine: FAOUUCRAINA

