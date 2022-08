Elezioni 2022. Transizione tecnologica, ricambio generazionale, tutela dei prodotti. Il programma del Movimento 5 Stelle

ROMA – Continuiamo a scoprire cosa propongono i singoli partiti e coalizioni, nei loro programmi elettorali, in vista del 25 settembre.

Di seguito riportiamo il programma del Movimento 5 Stelle denominato Cuore e Coraggio per l’Italia di domani. Dalla cedibilità del credito a finanziamenti per l’agricoltura 4.0 passando per incentivare il ricambio generazionale, fino alla tutela del Made in Italy. Nel programma c’è anche l’abolizione graduale della caccia.

DALLA PARTE DEGLI AGRICOLTORI: PERCHÉ L’AGROALIMENTARE È UN’ECCELLENZA

ITALIANA, PER IL MADE IN ITALY E LA DIFESA DELLA NOSTRA TRADIZIONE. Recita così la parte di programma che M5S propone per l’agricoltura.

POTENZIAMENTO DEL PIANO TRANSIZIONE 4.0 per spingere ulteriormente gli investimenti del settore agricolo

CEDIBILITÀ DEI CREDITI FISCALI PER GLI AGRICOLTORI CHE INVESTONO, nella scia del modello del Superbonus. Estensione della cedibilità dei crediti fiscali a Transizione 4.0

RICORSO ALLE TECNOLOGIE SATELLITARI PER L’UTILIZZO RAZIONALE DI ACQUA

E FERTILIZZANTI

INCENTIVI PER IL RICAMBIO GENERAZIONALE con investimenti dedicati a giovani agricoltori

NO AL SISTEMA DI ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI ‘NUTRISCORE’ E PROMOZIONE DEL MECCANISMO ALTERNATIVO DENOMINATO ‘NUTRINFORM BATTERY’

ETICHETTATURA E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DOP E IGP

INCENTIVAZIONE DELLA FILIERA CORTA

