‘Porterò in Senato la voce dei pastori’. In Toscana la campagna elettorale passa anche dagli allevamenti

SIENA – “Se sarò eletto porterò a Roma la voce dei pastori, che sono tra le sentinelle del nostro territorio”.

Passa anche dagli allevamenti e dall’agricoltura più cruda e polverosa, ma anche meno patinata e remunerativa, la campagna elettore in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Siamo nel Sud della Toscana e il candidato al Senato Silvio Franceschelli (PD) – nella foto con un pastore di Stribugliano (Arcidosso-Gr) – incontra gli allevatori, così come incontra gli industriali e le sigle sindacali. E’ il sindaco di Montalcino, patria del Brunello, e l’agricoltura è nel suo dna: così in maniche di camicia arrotolate e scarpe consumate, percorre in lungo e in largo le province di Siena, Grosseto e Arezzo, il territorio del proprio collegio.

Per ascoltare e condividere i problemi del settore ovi-caprino, dal prezzo del latte, ai costi energetici e di produzione alle stelle, e la sempre più pressante emergenza lupi, predatori e selvatici, per prendere appunti da allevatori che sono abituati a dire le cose che non vanno in faccia. “Non bisogna dimenticare che quando una stalla chiude perché non può più andare avanti – commenta Franceschelli –, chiude per sempre, non potrà più riaprire i cancelli. E quel territorio, già poco abitato rimarrà deserto, senza attività lavorative e abbandonato. Per questo ritengo indispensabile un provvedimento urgente di sostegno al comparto e, più in generale, provvedimenti strutturali per gli allevamenti e gli allevatori italiani”.

LEGGI ANCHE

Elezioni 2022. Ecco come e quanto è presente l’agricoltura nei programmi elettorali

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it