Vallardi saluta. Ultima seduta della Commissione Agricoltura del Senato

ROMA – Si è svolta l’ultima seduta della Commissione Agricoltura del Senato convocata oggi 31 agosto per il Dl Aiuti Bis, recante “misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica e politiche sociali e industriali”.

E’ stata l’ultima seduta anche per il presidente della Commissione Gianpaolo Vallardi, che, come aveva annunciato lui stesso nei giorni scorsi non sarà ricandidato.

“Ringrazio tutti i colleghi per la fattiva collaborazione in commissione in questa legislatura e per i numerosi provvedimenti conclusi a favore del mondo agricolo, consapevoli che ci sarà ancora tanto da fare per i nostri agricoltori” ha detto Vallardi quest’oggi.

LA COMUNICAZIONE DEL 22 AGOSTO – “Cari Amici, cari elettori, ritengo opportuno anticiparvi che dopo 4 anni e mezzo come presidente della commissione agricoltura Senato vissuta con l’orgoglio di servire il nostro Veneto e l’Italia, oggi ho appreso dalla televisione che non sarò ricandidato alle prossime Elezioni Politiche. La Lega, di cui faccio parte da 28 anni, ha compiuto le sue scelte sulle candidature.

Ringrazio tutti coloro che in questi anni ho avuto modo di conoscere e collaborare a tutti i livelli ,locali nazionali e internazionali, ringrazio tutti i colleghi parlamentari di tutti i partiti con i quali ho condiviso questa esperienza e ringrazio tutti voi, amici, per il vostro supporto, i vostri consigli e anche le vostre critiche in tutti questi anni.

Grazie di cuore a tutte le associazioni agricole e ambientali con le quali ho sempre avuto un confronto costruttivo

Grazie di cuore ai miei collaboratori con i quali ho condiviso moltissimi progetti e vedute.

Unico in Veneto, (concedetemelo) ho la soddisfazione di aver visto approvare la mia Legge sulle Piccole Produzioni Locali che porta il mio nome!!

Ho la soddisfazione di aver visto approvate all’unanimità dall’aula del Senato 5 mie risoluzioni, che personalmente ritengo molto importanti per il mondo agricolo: Salvaguardia api; Deflusso minimo vitale fiumi; Danni da animali selvatici; Lotta alla cimice asiatica; Difesa del Prosecco.

Forse meno rilevante ma comunque contento, di essere risultato il primo dei Parlamentari Veneti come presenze in Senato!!!

Continuerà come ho sempre fatto, il mio impegno a livello locale. Tutti assieme abbiamo contribuito a riscrivere un po’ di storia del nostro Paese.

Un saluto dalla redazione di agricultura.it a Gianpaolo, con il quale abbiamo avuto sempre un rapporto cordiale e collaborativo, cercando di raccontare il lavoro della ComAgri Senato e del presidente Vallardi, riscontrando sempre una fattiva disponibilità da parte sua.

