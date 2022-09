Viaggio nell’Italia del vino: un libro per far crescere il turismo del vino in cantina

ROMA – Questo libro, oltre al quadro di riferimento istituzionale legato alla legge sul turismo del vino a cura di Dario Stefàno, contiene utili indicazioni di Donatella Cinelli Colombini su come organizzare e/o sviluppare il turismo del vino nella propria cantina, particolarmente importanti per le aziende di dimensioni minori per le quali le vendite dirette rappresentano anche oltre il 50% del totale. La nuova legge apre importanti opportunità, come la possibilità di accompagnare degustazioni di vini con piatti tipici.

Nel libro è presente l’indagine di Nomisma-Wine Monitor che segnala come si sta modificando la platea dei visitatori delle cantine (sempre più donne), interessati sì al vino, ma soprattutto ad esperienze. Per rispondere a queste esigenze è necessario che le cantine investano in formazione e accoglienza. La pubblicazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione delle Associazioni Città del Vino e Le Donne del Vino.

Un libro, quindi, di grande utilità per coloro che sono interessati a un settore in forte sviluppo, in particolare per le cantine che possono trovare suggerimenti e indicazioni per questa attività che richiede professionalità ma soprattutto impegno, idee e fantasia in grado di suscitare interesse ed emozioni nei visitatori delle loro strutture.

Il libro VIAGGIO NELL’ITALIA DEL VINO. OSSERVATORIO ENOTURISMO: NORMATIVE, BUONE PRATICHE E NUOVI TREND (120 pagine, 25,00 euro) è acquistabile direttamente dal link https://www.agraeditrice.it/negozio/viaggio-nellitalia-del-vino/ con pagamento con carta di credito o secondo le altre modalità riportate allo stesso link.

