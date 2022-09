Ucraina e Polonia costruiranno un gasdotto per il trasporto di olio vegetale

ROMA – Il Ministero della politica agraria e dell’alimentazione dell’Ucraina, il Ministero delle infrastrutture dell’Ucraina, il Ministero dell’agricoltura e dello sviluppo rurale della Repubblica di Polonia e il Ministero delle infrastrutture della Repubblica di Polonia hanno firmato un memorandum a quattro vie sul progetto di costruzione di un gasdotto internazionale trasportare l’olio vegetale ucraino al porto marittimo di Danzica.

L’Ucraina e la Polonia formeranno a breve un gruppo di lavoro, che si concentrerà sulle specifiche tecniche e sulle condizioni di costruzione del gasdotto e dei due terminali.

“Negli ultimi sei mesi abbiamo attivamente aumentato i volumi di prodotti agricoli ucraini esportati attraverso i posti di blocco congiunti con la Repubblica di Polonia. Inoltre, stiamo lavorando per ridurre le ques al confine di stato Ucraina-Polonia” – ha affermato il ministro delle politiche agrarie e alimentari dell’Ucraina, Mykola Solskyi.

Per la cronaca: l’olio vegetale ucraino era stato esportato in 107 paesi prima della guerra, con la quota maggiore di consumatori in Europa (37%), Sud-est asiatico (29%) e Asia (14,9%).

