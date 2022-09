PAC 2023-27. Francia soddisfatta dopo adozione primi piani strategici. Piena visibilità ad agricoltori francesi

ROMA – La Commissione Europea ha appena approvato ufficialmente il Piano Strategico Nazionale Francese (PSN) per la prossima Politica Agricola Comune (PAC) – nella versione inviata il 15 luglio.

Ultimo passo previsto nella costruzione della prossima PAC, questa decisione permette di dare ormai piena visibilità agli agricoltori francesi. A riprova della qualità del lavoro svolto, la Francia è uno dei primi sette Stati membri ad ottenere questa approvazione. Segna il culmine di tre anni di intenso lavoro, svolto dallo Stato e dalle Regioni, in stretta consultazione con gli stakeholder e coinvolgendo la società civile attraverso il dibattito pubblico “ImPACtons! “.

Co-costruito con le Regioni, il PSN rappresenta oltre 9 miliardi di euro all’anno di crediti europei e nazionali a beneficio di oltre 400.000 beneficiari e attraverso 120 interventi di primo e secondo pilastro.

Entrando in vigore il 1° gennaio 2023 , il PSN dovrebbe consentire di consolidare gli sforzi compiuti nel precedente programma (2014-2022) e di andare oltre nella loro attuazione. Mira a sostenere le transizioni in atto nel mondo agricolo per migliorare la competitività sostenibile dei settori, la creazione di valore, la resilienza delle aziende agricole e la sobrietà degli input al servizio della sicurezza alimentare e per rispondere meglio alle aspettative della società.

Il piano approvato oggi ha tre ambizioni principali :

1. Un’ambizione economica

Il sostegno al reddito degli agricoltori viene rafforzato per mantenere questa rete di sicurezza essenziale per la capacità produttiva su tutto il territorio, facendo eco ai temi della sicurezza e della sovranità alimentare e alla capacità delle aziende di investire nella loro transizione.

In particolare la Francia ha scelto di massimizzare la dotazione destinata agli aiuti accoppiati, rinnovandola, con l’obiettivo di creare valore nei territori e sovranità alimentare attraverso un maggiore sostegno alle proteine ​​vegetali, la revisione dell’aiuto al bestiame o anche l’introduzione di aiuti per il piccolo orticoltura .

Si consolida anche l’orientamento degli aiuti verso i settori ei territori più fragili, in particolare l’allevamento estensivo nelle zone svantaggiate, compresa la montagna.

2. Un’ambizione ambientale

L’ambizione ambientale della PAC è rafforzata per affrontare le grandi sfide della lotta al cambiamento climatico, dell’adattamento ai suoi effetti, nonché della protezione delle risorse naturali e della biodiversità, obiettivi del Green Deal per l’Europa.

Di fronte alla realtà concreta di queste sfide, il PSN ha come priorità quella di incoraggiare una maggiore diversità nei sistemi produttivi, sostenere l’autonomia delle produzioni e dei territori e incoraggiare il rafforzamento della resilienza del settore ricercando la sobrietà degli input.

A questo proposito, le misure della PAC – in particolare l’eco-regime – sono particolarmente mobilitate a favore della conservazione dei prati, della creazione e manutenzione di siepi, della diversità delle rotazioni e dello sviluppo dell’agricoltura biologica con un obiettivo del 18% di la superficie agricola utile in agricoltura biologica entro il 2027.

3. Un’ambizione sociale

Una questione importante per la sovranità alimentare e l’attrattiva dei territori, il ricambio generazionale è fortemente incoraggiato attraverso il potenziamento del sostegno ai giovani agricoltori.

Inoltre, fortemente sostenuta dalla Francia nei negoziati europei, l’introduzione della condizionalità sociale sugli aiuti della PAC contribuirà a garantire il corretto rispetto delle normative europee del lavoro, evitando distorsioni della concorrenza. La Francia ha scelto di implementare questa condizionalità sociale a partire dal 2023.

Infine, il PSN apporta molte semplificazioni rispetto alla PAC 2014-2022, tra cui il principio del diritto all’errore, che rafforzerà il legame di fiducia tra l’amministrazione e il beneficiario.

In linea con le scelte compiute a livello nazionale, il sostegno che sarà messo in campo dalle Regioni per rafforzare gli investimenti nelle aziende agricole e nei settori, per sostenere gli agricoltori e le aree rurali, consentirà di adeguare il più possibile la PAC alle esigenze locali. Gli investimenti che verranno dispiegati nella foresta permetteranno di rafforzare la resilienza e la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici dei popolamenti e del settore.

La PAC si articolerà anche con tutto il sostegno dispiegato dal Governo, in particolare nell’ambito del piano France Relance e France 2030 a favore dei settori agricolo e forestale e, più in generale, della transizione agroecologica e della sovranità alimentare.

Il piano strategico francese per il programma PAC 2023-2027 entrerà in vigore il 1° gennaio 2023. Questa decisione di approvazione, che conferma le informazioni fornite a luglio in occasione dell’invio del piano rivisto, consente così agli agricoltori francesi di avere la visibilità necessaria per realizzare i loro seminare e pianificare la loro rotazione e la loro gestione.

Per Marc Fesneau, ministro dell’agricoltura e della sovranità alimentare : “L’approvazione del Piano Strategico Nazionale è un momento culminante per il nostro mondo agricolo e il simbolo del lavoro collettivo a lungo termine. Avviato nel 2019, ha permesso di identificare chiaramente i bisogni e le aspettative di tutti gli stakeholder per affrontare le sfide del mondo agricolo e le transizioni che lo guidano. Vorrei salutare tutti coloro che hanno investito in questo processo e hanno consentito al nostro PSN di essere tra i primi ad essere approvato dalla Commissione.

Accolgo con particolare favore il lavoro congiunto svolto con le Regioni durante lo sviluppo del PSN. Ora completo, ci permette di muoverci verso una nuova Politica Agricola Comune al servizio della nostra agricoltura, dei nostri territori, del nostro ambiente e del nostro cibo. La sua attuazione consentirà ai nostri produttori di impegnarsi pienamente nelle transizioni affrontando la sfida della competitività e della sovranità delle nostre catene alimentari. Ora approvato, il Piano Strategico Nazionale deve essere incarnato il più vicino possibile a tutti. Siamo all’appuntamento per informare i cittadini, sostenere gli agricoltori per consentire loro di mobilitare ora i meccanismi della prossima PAC e semplificarne l’attuazione”.

