Ucraina: via a studio periodico su impatto della guerra in redditività agricoltura grazie a sostegno della Banca Mondiale

ROMA – Secondo i risultati per il 2023, è probabile che le perdite nel settore agricolo ucraino derivanti dalla coltivazione di cereali e olio diminuiscano. Tuttavia, la produzione di tre delle cinque colture principali rimarrà non redditizia. Si prevedono profitti dalla coltivazione della soia, anche se attualmente occupa solo l’11% della superficie totale coltivata. Anche la produzione di semi di girasole porterà un piccolo profitto. Per quanto riguarda il bestiame, in genere rimarrà redditizio, ad eccezione del bestiame vivo. Come riportato nello studio “UCRAINA: impatto della guerra sulla redditività dell’agricoltura” condotto dal Ministero delle politiche agrarie e dell’alimentazione dell’Ucraina con il supporto del Fondo globale per la riduzione del rischio di disastri (GFDRR), amministrato dalla Banca mondiale, e in collaborazione con il Club Agroindustriale Ucraino (UCAB).

Lo rende noto con una nota stampa il Ministero dell’agricoltura ucraino.

Nel 2023, è probabile che alcune colture riacquistino la loro redditività rispetto al 2022, quando la coltivazione di tutti i cereali e le colture oleaginose non era redditizia. Tuttavia, è essenziale ricordare che la stagione 2021 ha avuto molto successo per i produttori di cereali e olio in Ucraina. Rendimenti elevati, prezzi elevati dei prodotti agricoli e prezzi bassi dei fattori di produzione hanno assicurato profitti sostanziali (almeno per coloro che hanno venduto il raccolto prima del 24 febbraio 2022). Pertanto, il successo del 2021 ha creato le risorse per la resilienza nel 2022, mentre il margine di sicurezza per il settore agricolo era molto più ridotto all’inizio del 2023.

La logistica delle esportazioni, la svalutazione della valuta nazionale e l’aumento dei prezzi delle risorse materiali e tecniche hanno avuto un impatto significativo sul livello di redditività del settore agricolo ucraino nel periodo 2022-2023.

Se prima dell’invasione russa su vasta scala dell’Ucraina, il 95% dei raccolti di grano e petrolio veniva esportato attraverso i porti del Mar Nero, da febbraio ad agosto 2022, i prodotti agricoli venivano esportati solo attraverso i porti, le ferrovie e le strade del Danubio verso/attraverso i paesi dell’UE con costi di trasporto e trasbordo molto elevati. La Black Sea Grain Initiative ha ripreso le esportazioni attraverso i porti ucraini del Mar Nero con un risultato di 33 milioni di tonnellate da agosto 2022 a luglio 2023, il che ha contribuito alla riduzione dei prezzi alimentari mondiali e ha sostenuto la capacità del settore agricolo ucraino. Pertanto, la sospensione della Black Sea Grain Initiative nel luglio 2023 ha danneggiato l’esportazione di prodotti agricoli nazionali.

Durante i primi mesi di guerra del 2022, il valore della grivna, la valuta nazionale ucraina, è diminuito del 30% secondo il tasso di cambio ufficiale stabilito dalla Banca nazionale ucraina e ancora di più secondo il tasso di cambio commerciale. A causa della svalutazione della moneta nazionale, i costi di produzione, come l’affitto dei terreni, il costo del lavoro, l’imposta unica del gruppo 4, ecc., sono diminuiti. Al contrario, sono aumentati i prezzi dei fattori produttivi come carburante, fertilizzanti, prodotti fitosanitari, pezzi di ricambio e sementi, fissati in dollari USA o euro.

Le complicazioni nella logistica dell’importazione dei fattori produttivi, combinate con gli alti prezzi dell’energia nel 2022, hanno causato costi aggiuntivi per carburante, fertilizzanti e prodotti fitosanitari. L’approvvigionamento di carburante è stato particolarmente problematico nella primavera-estate del 2022. Nel 2023 la situazione con la maggior parte dei mezzi di produzione si è stabilizzata e i prezzi sono leggermente diminuiti. Tuttavia, non hanno raggiunto il livello precedente all’invasione su vasta scala. Di conseguenza, l’uso di input, in particolare di fertilizzanti, è diminuito.

Per quanto riguarda le altre componenti dei costi, nel 2022 il canone fondiario in valuta locale è stato lo stesso o leggermente superiore a quello del 2021. Nel 2023 il livello del canone fondiario è aumentato di circa il 5-10%. La maggior parte delle aziende agricole non è riuscita ad aumentare i salari nel 2022 e li ha mantenuti al livello del 2021 in equivalente grivna. Nel 2023, molti agricoltori hanno aumentato il costo del lavoro del 10-20% per compensare parzialmente l’inflazione e la svalutazione della grivna e motivare i dipendenti.

I fattori chiave che influenzeranno l’agricoltura ucraina nel 2023-2024 saranno la dinamica dei prezzi del mercato delle esportazioni, la capacità di esportare attraverso il Mar Nero e/o l’UE, l’impatto delle condizioni meteorologiche sui rendimenti, i costi della logistica, l’accesso ai finanziamenti (disponibilità di prestiti a prezzi accessibili), i prezzi dell’energia e la disponibilità di energia, nonché l’andamento del tasso di cambio della grivna.

