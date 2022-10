CAA Gruppo Liberi Professionisti: Buon lavoro al Governo Meloni e al ministro Lollobrigida. Auspicio attenzione e risoluzione vicenda Agea

ROMA – Congratulazioni e auguri di buon lavoro del CAA Gruppo Liberi Professionisti a Giorgia Meloni, prima donna presidente del Consiglio a tutti i componenti del Governo.

“Al nuovo ministro dell’Agricoltura e sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida – sottolinea il presidente CAA Gruppo Liberi Professionisti, Massimiliano Ricci – vanno i nostri migliori auguri per un lavoro proficuo per tutta l’agricoltura italiana, pilastro dell’economia del Paese. Come liberi professionisti che in tutta Italia operano quotidianamente a fianco e per le aziende agricole, ci mettiamo a disposizione, con le nostre professionalità e competenze, per le molte sfide che attendo il Paese e la sua agricoltura. Buon lavoro a tutti i ministri e a Marina Calderone, ministro del Lavoro e Politiche Sociali, che viene dalle professioni e con la quale auspichiamo di interloquire”.

Proprio il tema “lavoro” dei liberi professionisti dell’agricoltura è messo a forte rischio da Agea: se non assunti, i professionisti saranno costretti a breve a smettere di esercitare la libera professione nei confronti delle aziende agricole italiane. Agea, sulla base della sentenza del Consiglio di Stato che ha ribaltato la sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso dei liberi professionisti italiani, ha infatti intenzione di procedere con il blocco di tutti gli operatori non assunti, già dalle prossime settimane.

“Auspichiamo che il nuovo Governo, il ministro dell’Agricoltura Lollobrigida e anche con la sensibilità e competenza del ministro del Lavoro Calderone – aggiunge il direttore CAA Liberi Professionisti, Lorenzo Benanti –, possa affrontare e risolvere una situazione assurda e inaccettabile. Continuiamo a sostenere che si tratti di un grande abbaglio, quello preso da Agea, su un punto nodale della professione. Non si può impedire ai liberi professionisti il titolo a fornire al mondo dell’agricoltura servizi e competenze, con responsabilità e efficienza, a sostegno del sistema Paese e delle sue imprese agricole”.

La decisione di Agea non permetterebbe più di lavorare come consulenti di aziende agricole a migliaia di liberi professionisti italiani: Dottori Agronomi e Dottori Forestali, Periti Agrari, Agrotecnici, Geometri, Ingegneri, Commercialisti e Consulenti del lavoro, quest’ultimo è proprio l’ordine professionale guidato dalla ministra Calderone.

Il Caa del Gruppo Liberi Professionisti è presente in oltre 60 province italiane e in 15 regioni, con oltre 600 professionisti e 160 studi associati.



Info GRUPPO LIBERI PROFESSIONISTI

