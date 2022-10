Crédit Agricole Italia, 16 miliardi di euro per sostenere famiglie e imprese

MILANO – Crédit Agricole Italia scende in campo al fianco dei propri clienti con un piano straordinario per sostenere famiglie e aziende alle prese con l’aumento dei costi energetici e delle materie prime, fornendo soluzioni immediate e concrete.

Il plafond da 16 miliardi di euro è già operativo e comprende numerose iniziative che

prevedono, in particolare, per le famiglie:

– sospensione delle rate dei mutui in essere fino a 12 mesi per tutti i clienti;

– prestiti a tasso agevolato per un importo fino a 8 mila Euro e finanziamenti per

rateizzare le spese fino a 1.200€, in collaborazione con Agos, destinati ai clienti

con ISEE fino a 40 mila Euro;



Alle iniziative dedicate ai privati si affiancano poi una serie di soluzioni destinate alle

imprese, con l’obiettivo di fornire loro liquidità straordinaria, favorendone al contempo

l’autonomia energetica:

– sospensione delle rate dei finanziamenti fino a 12 mesi per la quota capitale,

previa valutazione specifica dei casi;

– finanziamenti per sostenere l’aumento dei costi dell’energia e delle materie prime per le PMI, con durata massima di 36 mesi, per copertura fino a 12 mesi di spese energetiche documentate, anche con garanzie Fondo Centrale e Supportitalia;



– finanziamenti con garanzia gratuita ISMEA al 100% destinati alle imprese del settore Agri–Agro, per la durata massima di 120 mesi, al fine di finanziare l’incremento dei costi energetici nel corso del 2022, rispetto al 2021.

Sono previsti anche importanti strumenti per favorire e finanziare gli investimenti ESG,

essenziali per incentivare l’autonomia energetica dei clienti:

– finanziamenti a sostegno degli investimenti in efficientamento energetico o in ambito ESG, anche con consulenza specializzata sui bandi PNRR;

– finanziamenti degli impianti di produzione di energia sostenibile e investimenti che vanno a migliorare in tutti gli ambiti aziendali i valori legati agli ambiti ESG (es: gestione energia, gestione delle acque irrigue), destinati alle imprese del settore Agri–Agro.

“In un momento straordinario come quello che stiamo vivendo, Crédit Agricole lancia un piano che conferma la sua vicinanza all’Italia, alle famiglie, ai giovani, alle imprese. Vogliamo essere al loro fianco in maniera concreta, supportandoli nelle loro necessità più urgenti.

Vogliamo inoltre continuare ad essere partner affidabili delle aziende dell’ormai

indispensabile processo di transizione energetica, che coinvolge tutto il tessuto produttivo

del nostro Paese” – dichiara Giampiero Maioli, Responsabile del Crédit Agricole in Italia.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it