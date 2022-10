La vendita diretta: opportunità per le imprese. Il 26 febbraio convegno Cia Toscana a Firenze per Coltiva le reti

FIRENZE – “La vendita diretta: opportunità per le imprese, analisi e testimonianze” è il titolo dell’incontro tematico organizzato da Cia Toscana in programma domani, mercoledì 26 ottobre (ore 9.30) a Firenze – Hilton Garden Inn, Via Sandro Pertini 2/9.

PROGRAMMA

Apertura dei lavori a cura di Cia Agricoltori Italiani della Toscana

Interventi

– “Funzione della filiera corta nelle attuali fasi del mercato agricolo” – a cura di Giovanni Belletti, professore ordinario Dipartimento di Scienze per l’economia e l’impresa, Università di Firenze;

– “Il progetto Erasmus+ “OnFarm” le esperienze di vendita diretta in Europa”, di Marco Failoni – Cipa-at Sviluppo Rurale Toscana

Testimonianze dirette dei produttori: botteghe, mercati e vendita in azienda

– La piattaforma marketplace di Cia Toscana, con Enrico Giannini – 01 Sistemi

– Conclusioni a cura di Valentino Berni, presidente Cia Toscana

Per partecipare è necessario iscriversi al link: https://form.jotform.com/222862037465357

Il seminario fa parte dell’intervento realizzato con il cofinanziamento FEASR del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana Sottomisura 1.2.

