Il black friday fatelo nelle botteghe del paese. Uncem: già 200 comuni italiani senza bar e negozi

ROMA – Il black friday fatelo scegliendo le botteghe del vostro territorio, quelle sotto casa, perché comprare locale salva l’economia e fa bene al Paese.

A dirlo è l’Uncem che in occasione del giorno del commercio più sfrenato del black friday ha lanciato una campagna contro la desertificazione commerciale nei paesi e nelle aree rurali e montane.

Il blackfriday è solo nei negozi del tuo territorio – sottolinea Uncem (Unione nazionale comuni comunità enti montani). Gli acquisti solo sotto casa, e non sulle grandi piattaforme di logistica e mega siti web.

“Salviamo con Uncem i negozi, che nei paesi sono sempre meno, più deboli, visto che oltre 200 comuni in Italia non hanno più negozi e bar. Altri 500 sono a rischio desertificazione commerciale. Il black friday on line è distruttivo per l’economia delle città e dei paesi” dice Uncem.Uncem diffonde un appello e una campagna di marketing territoriale, da far circolare ovunque, da affiggere nei negozi e nei bar. Per un invito a tutti a comprare nei negozi del proprio territorio, a comprare sotto casa. Sempre di più. Diciamolo sui social.

Quando Uncem lanciò, con le Camere di Commercio, la campagna ‘Compra in valle, il tuo paese, la montagna vivrà’, dieci anni fa, vi è stata una grande attenzione culturale, mediatica, che è cresciuta. Ripartiamo oggi nella settimana del #blackfriday.

Da fare, come gli acquisti di Natale, nei negozi della valle, del territorio, dei paesi e delle città.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it