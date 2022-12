Lavoro e impresa. Sgravio contributivo per le cooperative sociali

FIRENZE – Al via lo sgravio contributivo per le cooperative sociali che hanno assunto nel 2018 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato stranieri rifugiati o

con protezione sussidiaria.

L’incentivo sarà riconosciuto per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Non ci saranno effetti dal punto di previdenziale per i lavoratori beneficiati in quanto l’importo della futura

pensione non subirà nessuna penalizzazione. L’agevolazione sarà pari ad un massimo di 350 euro per il triennio, dovendo però sempre versare i premi e contributi Inail.

L’incentivo sarà riconosciuto in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda all’Inps nei limiti di un fondo di 500 mila euro, esauriti i quali l’Istituto non potrà accogliere ulteriori istanze. Ai lavoratori che è stata riconosciuta la protezione internazionale dovranno produrre alle cooperative: copia del certificato attestante lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria oppure, copia del permesso di soggiorno.

