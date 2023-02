ROMA – Le carni bianche sono le più amiche del portafoglio e tra l’altro sono ricche di proteine e aminoacidi e povere di grassi. Con le frattaglie è possibile realizzare tantissime ricette, tra cui Unaitalia propone le fettuccine con rigaglie di pollo, un piatto semplice e alla portata di tutti.

LA RICETTA

Tagliate le rigaglie a cubetti e schiacciate lo spicchio d’aglio con il palmo della mano. In una casseruola capiente versate poco olio extra vergine d’oliva, 20 g di burro, la maggiorana e fate insaporire per qualche istante. Aggiungete le rigaglie, mescolate e, una volta assorbito il liquido, sfumate con il vino. Versate la salsa di pomodoro, poca acqua e continuate la cottura per circa 40-50 minuti. In una seconda casseruola portate a bollore abbondante acqua e cuocete la pasta. In una padella antiaderente versate la salsa, poca acqua di cottura e le fettuccine ancora al dente. Mantecate per qualche minuto, aggiungete il burro rimanente e continuate a mantecare ancora per pochi istanti, fino al completo scioglimento.

GLI INGREDIENTI

Pollo (rigaglie) 400 g

Pasta (fettuccine) 420 g

Burro 50 g

Vino rosso ½ bicchiere

Salsa di pomodoro 500 g

Aglio 1 spicchio

Maggiorana quanto basta

Acqua quanto basta

Olio extravergine di oliva quanto basta

Sale quanto basta

