Pesca. D’Amato (Greens): Riaperti i negoziati UE sul tonno rosso, ora più quote per la piccola pesca

ROMA – “Oggi al Parlamento europeo abbiamo approvato la riapertura dei negoziati con Commissione e Stati membri sul piano pluriennale di gestione del tonno rosso.

I negoziati si erano arrestati 2 anni fa dopo che alcuni governi Ue, tra cui quello italiano, si erano opposti alle nostre richieste di assegnare più quote alla piccola pesca. Ora si torna al tavolo, e noi come noi come gruppo Greens/EFA faremo tutto il possibile perché in Europa si promuova la piccola pesca costiera. Il governo Meloni dia un segnale in tal senso, se vuole davvero sostenere questo comparto non solo a parole. I fatti, finora, dicono purtroppo l’opposto: la mancata emanazione del decreto dal quale dipende il riconoscimento delle indennità di fermo è un duro colpo per migliaia di lavoratori. Occorre subito prorogare la scadenza per la presentazione delle domande, così come è fondamentale riaprire i lavori per la cisoa, la cassa integrazione per il settore”.

Lo dice l’eurodeputata del gruppo Greens/EFA al Parlamento europeo, Rosa D’Amato.

