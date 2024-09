Corteva e Pairwise uniscono le forze per accelerare l’editing genetico e per migliorare la resilienza climatica in agricoltura

CREMONA – Corteva, Inc. (NYSE: CTVA), leader globale nelle tecnologie per l’agricoltura e Pairwise, società tecnologica pioniera nell’applicazione dell’editing genetico all’alimentazione e all’agricoltura, hanno annunciato una collaborazione per accelerare lo sviluppo di soluzioni avanzate di editing genetico a vantaggio degli agricoltori, dell’ambiente e dei consumatori.

L’editing genetico utilizza il DNA proprio di un vegetale per apportare miglioramenti precisi e fornire ai produttori un altro strumento fondamentale per tenere il passo con le sfide affrontate dalla produzione alimentare, incluse quelle generate dai cambiamenti climatici.

Alla base di questa collaborazione, un investimento azionario in Pairwise da parte di Corteva per 25 milioni di dollari, sotto l’egida di Corteva Catalyst, la nuova piattaforma della società per investimenti e partnership focalizzata sull’accesso all’innovazione agricola per guidare la creazione di valore. L’investimento vuole contribuire ad ampliare la portata ed i vantaggi dell’ editing genetico per una grande varietà di colture di base e speciali.

Inoltre, Corteva e Pairwise hanno formato una joint venture per accelerare ed ampliare lo sviluppo di tecnologie avanzate di editing genetico mirate ad incrementare le rese delle colture per la produzione di cibo, carburante e fibre, nonostante l’aumento dei cambiamenti climatici.

La joint venture, per la durata di cinque anni, sfrutterà le capacità di editing genetico di entrambe le società per velocizzare lo sviluppo di prodotti, generando e selezionando modifiche uniche in diversi caratteri genetici e su molteplici colture. Grazie alla consolidata leadership di Corteva nel miglioramento genetico vegetale, le società collaboreranno allo sviluppo e distribuzione di prodotti che siano più resilienti nei confronti di eventi meteorologici estremi e cambiamenti climatici.

“L’editing genetico è una tecnologia rivoluzionaria per l’agricoltura, che aumenterà la resilienza climatica e guiderà l’incremento della produttività agricola necessaria per sfamare una popolazione mondiale in crescita,” ha dichiarato Sam Eathington, Corteva’s chief technology and digital officer. “Come leader delle tecnologie sull’editing genetico, siamo orgogliosi di lavorare con Pairwise per accelerare i benefici che queste soluzioni porteranno non solo agli agricoltori, ma anche a tutti coloro che fanno affidamento sulla disponibilità di alimenti accessibili e coltivati in modo sostenibile.”

“L’editing genetico è pronto a rivoluzionare l’agricoltura, permettendo la coltivazione di colture che siano più adattive ai mutamenti climatici, più nutrienti e convenienti per i consumatori e che aumentino la redditività dei produttori,” ha affermato Tom Adams, co-fondatore e CEO di Pairwise. “Grazie alla nostra Fulcrum™ Platform, siamo orgogliosi di guidare l’applicazione di questa tecnologia all’agricoltura e, insieme al nostro partner Corteva, di accelerare la realizzazione di questi benefici a vantaggio di tutti i portatori di interesse globali.”

Pairwise è leader nell’uso del miglioramento genetico per produrre colture differenziate. Lo scorso anno, la società ha lanciato il primo CRISPR food in Nord America, e sta sviluppando molti prodotti per colture fondamentali, inclusi mais, soia, grano, colza, mora e tanti altri. La piattaforma Pairwise Fulcrum™ include strumenti proprietari di editing genetico che offrono non solo la possibilità di attivare o disattivare un carattere, ma anche di regolarlo con l’editing delle basi azotate e con tecnologie correlate, in modo da trovare il livello ottimale per la massima performance. I nuovi strumenti di editing di Pairwise permettono agli scienziati di modificare precisamente un’ampia gamma di variazioni genetiche per sviluppare varietà vegetali distintive molto più velocemente e in modo più efficace rispetto alla coltivazione tradizionale.

Questa è la prima joint venture ed il più grande investimento azionario nell’editing genetico realizzato da Corteva Catalyst, la nuova piattaforma societaria per investimenti e partnership. L’investimento riflette l’esperienza di quasi un secolo di Corteva, (attraverso il marchio Pioneer®), nel promuovere l’innovazione attraverso partnership, incluse quelle con la comunità scientifica globale.

