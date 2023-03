Grano dall’Ucraina: 30mila tonnellate di grano ucraino da spedire in Yemen dal porto di Chornomorsk

ROMA – La nave Negmar Cicek è partita dal porto di Chornomorsk alla volta della Repubblica dello Yemen per consegnare 30mila tonnellate di aiuti umanitari.

Questa è la sesta nave nell’ambito del programma alimentare Grain from Ukraine.

Alla cerimonia hanno partecipato il Vice Primo Ministro per il Restauro dell’Ucraina – Ministro per le Comunità, i Territori e lo Sviluppo delle Infrastrutture dell’Ucraina Oleksandr Kubrakov, il Ministro delle Politiche Agrarie e dell’Alimentazione dell’Ucraina Mykola Solskyi, l’Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario degli Stati Uniti in Ucraina Bridget Brink, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario del Regno di Spagna in Ucraina Ricardo Lopez-Aranda Hagu, Benjamin Rohrig, Vice Capo Missione della Repubblica Francese in Ucraina Benjamin Rohrig, Vice Direttore del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite in Ucraina Marianne Ward.

Oleksandr Kubrakov ha espresso la sua gratitudine a tutti i partner per il loro sostegno e ha sottolineato che gli sforzi congiunti hanno permesso di estendere l’iniziativa sul grano per altri 120 giorni. L’Ucraina continuerà a fornire cibo ai paesi bisognosi.

“Dal lancio dell’iniziativa, oltre 25 milioni di tonnellate di grano sono state spedite dai porti della Grande Odesa. Spero che i nostri partner continueranno a sostenere questo programma e aiuteremo i paesi che hanno più bisogno di questa assistenza. Anche in tempo di guerra, l’Ucraina, insieme ai suoi partner, pensa e aiuta i paesi più poveri”, ha affermato Oleksandr Kubrakov.

Mykola Solskyi, ministro delle politiche agrarie e dell’alimentazione dell’Ucraina, ha sottolineato che il programma “Grano dall’Ucraina” è diventato permanente. Ogni mese nuove navi lasciano i porti ucraini. Stati Uniti, Spagna e Francia sono diventati donatori per sostenere lo Yemen.

“Vorrei ringraziare gli Stati Uniti, la Francia e la Spagna per aver sostenuto questo programma. È a spese di questi paesi che la nave viene inviata nello Yemen. Il grano dall’Ucraina è importante per molte ragioni. Prima di tutto, è “Una missione umanitaria che dimostra che l’Ucraina sostiene i suoi partner africani. Anche in un momento così difficile per noi. Il secondo aspetto è che sottolinea l’importanza dell’iniziativa sul grano, che ha richiesto un grande sforzo per essere portata avanti”, ha affermato Mykola Solskyi.

L’Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario degli Stati Uniti in Ucraina Bridget Brink ha sottolineato l’importanza della missione umanitaria per il mondo e per l’Ucraina. Secondo lei, il 65% delle esportazioni di grano nell’ambito della Black Sea Grain Initiative viene inviato ai paesi in via di sviluppo.

“Abbiamo visitato una nave con grano caricato per la spedizione nello Yemen per nutrire milioni di persone bisognose in quel paese. Gli Stati Uniti continueranno a sostenere l’iniziativa e contribuiranno a espandere la Black Sea Grain Initiative. Se non fosse per le restrizioni artificiali sulle ispezioni delle navi nel Bosforo, ogni giorno potrebbero essere inviate 45 navi”, ha affermato Brigitte Brink.

L’ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Regno di Spagna in Ucraina ha affermato che la Spagna contribuirà con altri 14,4 milioni di euro rispetto ai 236,5 milioni di euro precedentemente annunciati. Questi fondi sono stanziati nell’ambito della strategia spagnola per la sicurezza alimentare.

“Siamo molto lieti che la Spagna possa aderire a questo programma. È importante sostenere l’Ucraina nell’aiutare i paesi a rischio di crisi alimentare non solo in Africa, ma anche in America Latina e in Asia”, ha affermato Ricardo Lopez-Aranda Hagu.

Il vice capo della missione della Repubblica francese in Ucraina Benjamin Rohrig ha definito il grano dall’Ucraina un contributo significativo per risolvere i problemi della sicurezza alimentare nel mondo. Ha sottolineato che la Francia ha avviato i corridoi di solidarietà introdotti dall’UE, che hanno contribuito a esportare oltre 20 milioni di tonnellate di grano dalla primavera del 2022.

“La guerra iniziata dalla Russia contro l’Ucraina ha esacerbato i problemi di sicurezza alimentare nel mondo riducendo la capacità di produrre e trasportare cibo. Un effetto secondario di questa guerra su scala globale è il deterioramento della situazione della sicurezza alimentare in un certo numero di paesi in Africa , Medio Oriente e Africa. Accogliamo con favore il passo nobile e sincero compiuto dall’Ucraina per aiutare a risolvere questo problema”, ha dichiarato Benjamin Rohrig. Ha anche aggiunto che la Francia continuerà a sostenere le iniziative ucraine.

Marianne Ward, vicedirettore del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite in Ucraina, ha sottolineato che la Black Sea Grain Initiative contribuisce a mantenere stabili i prezzi dei cereali nel mondo e fornisce l’accesso al cibo ai paesi più poveri.

“Quando i porti sono stati chiusi, i prezzi del grano hanno raggiunto il massimo degli ultimi dieci anni, quasi il 30% in più rispetto al 2021. Sfortunatamente, un aumento dei prezzi del grano di appena l’1% mette circa 10 milioni di persone al di sotto della soglia di povertà. La nave di oggi per lo Yemen è un’importante nave umanitaria che si sta dirigendo verso uno dei paesi più affamati del mondo”, ha dichiarato Marianne Ward.

Per riferimento:

Il grano dall’Ucraina è un’iniziativa umanitaria istituita dal presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelenskyy. Nell’ambito del programma, si prevede di inviare circa 60 navi con grano nei paesi più poveri dell’Africa. L’obiettivo è acquistare prodotti agricoli direttamente dai produttori ucraini e trasferirli in paesi sull’orlo della carestia. Cinque navi sono già state spedite nell’ambito di questo programma:

La nave NORD VIND ha consegnato 25mila tonnellate di grano in Etiopia;

La nave BC CALLISTO ha consegnato 30 mila tonnellate di grano in Etiopia;

La nave NEVA ha consegnato 25mila tonnellate di grano alla Somalia;

La nave Amira Hana ha consegnato 30mila tonnellate di grano all’Etiopia;

La nave Valsamitis ha consegnato 25mila tonnellate di grano alla Repubblica del Kenya (porto di Mombasa) e 5mila tonnellate all’Etiopia.

