Carne sintetica. Unterberger (gruppo autonomie Senato), Un DDL sbagliato fin dal suo nome

ROMA – “Il disegno di legge sulla carne sintetica è un provvedimento fake fin dal nome. Carne sintetica è una definizione impropria, usata per generare repulsione. Si tratta invece di carne a tutti gli effetti, prodotta da cellule animali. Andrebbe chiamata carne sostenibile. Col provvedimento si proibisce la vendita di qualcosa che in Italia ancora non esiste. E soprattutto, per decisione condivisa dall’Italia, l’autorizzazione al consumo non tocca al Governo ma all’Agenzia europea per la sicurezza alimentare e alla Commissione europea. Questo provvedimento è solo l’ultima puntata di un Governo che nutrendosi di falsi pericoli e minacce, fa perdere opportunità al Paese.” Così in una nota la presidente del gruppo delle Autonomie, Julia Unterberger.

“La ricerca sulla carne sostenibile è ancora in fase di sviluppo. Non ci sono evidenze sugli effetti per la salute. Non ci sono ancora imprese in grado di produrre quantitativi adeguati alla commercializzazione. Ci sono invece piccole realtà che fanno ricerca e che andrebbero sostenute per verificare se la carne sostenibile è un prodotto che può ridurre i consumi di acqua, le emissioni di Co2, l’uso di antibiotici e il numero di allevamenti intensivi – ha aggiunto – Il governo italiano, invece, introduce multe salatissime per chiunque si azzarda ad avvicinarsi a questa filiera. Con la conseguenza che negli altri Paesi si andrà comunque avanti”, conclu

