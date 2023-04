Torna WeFood: sabato 22 e domenica 23 aprile un weekend dedicato al turismo enogastronomico

MILANO – Nel weekend del 22 e 23 aprile si tornerà a visitare le Fabbriche del Gusto in tutta Italia con l’edizione primaverile 2023 di WeFood, nella quale saranno protagoniste proprio le aziende di eccellenza dell’enogastronomia italiana. Continua così la collaborazione fra ItalyPost e Touring Club italiano, la più importante associazione nazionale per la promozione del turismo e dei territori, che insieme promuovono la manifestazione.

Le realtà d’eccellenza dimostrano come, nonostante le difficoltà nell’ultimo anno non siano mancate, l’aumento dei costi di produzione su tutte, il food Made in Italy abbia resistito e si sia continuato a proporre come un asset fondamentale della nostra economia. A testimoniarlo è il fatto che nel 2022 la filiera enogastronomica ha potuto vantare un valore di 580 miliardi di euro e come l’agroalimentare del Paese ricopra quasi un quarto del Pil nazionale. Ma anche i più recenti dati sul turismo nel nostro Paese mostrano come sempre più italiani scelgano le mete da visitare sulla base della cultura culinaria che le caratterizza. L’edizione primaverile di WeFood torna allora come fondamentale occasione di scoperta di prodotti di altissima qualità e tecniche di lavorazione tanto tradizionali quanto contemporanee delle materie prime dei nostri territori. Sabato 22 e domenica 23 aprile sarà infatti possibile visitare le migliori cantine, distillerie, birrifici artigianali, caseifici, laboratori di cioccolato e dolci tipici sparsi per i territori coinvolti.​

Dopo l’ultima edizione autunnale WeFood torna così il 22 e 23 aprile con un’edizione primaverile che comprenderà visite guidate, showcooking e degustazioni, anche grazie al contributo del partner Lattebusche.

Per prenotare le visite e vedere gli eventi digitali, è sufficiente consultare il sito www.wefood-festival.it.

