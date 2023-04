Vino. I vini del Consorzio Asti Spumante protagonisti agli Internazionali di Tennis di Roma

ASTI – Bollicine e grande tennis, un doppio vincente. Per il secondo anno consecutivo infatti l’astiAsti Spumante e il Moscato d’Asti saranno gli official sparkling wine degli Internazionali BNL d’Italia, in programma dall’8 al 21 maggio a Roma e presentati oggi in conferenza stampa, dove l’Asti Docg accompagnerà così le vittorie dei protagonisti del torneo e i momenti conviviali fuori e dentro i campi in terra rossa del Foro Italico.

Secondo Lorenzo Barbero, presidente del Consorzio Asti Docg: “È un rapporto consolidato, quello tra il nostro consorzio e il tennis, che già ci ha visto come silver partner delle scorse due edizioni delle Nitto ATP Finals, l’atto conclusivo della stagione tennistica in cui a Torino si sono sfidati i migliori otto giocatori al mondo. È nostra intenzione proseguire su un percorso di presenza che si sta rivelando molto positivo sia per il carattere internazionale degli eventi che il per il target degli appassionati di tennis”.

L’ATP Masters 1000 che si gioca nella capitale italiana rappresenta uno degli appuntamenti più prestigiosi del circuito internazionale in calendario sulla terra battuta; per l’edizione numero 80, che per la prima volta si svolge su dodici giorni, sono previsti due tabelloni che comprendono oltre 300 partite e il doppio dei player rispetto allo scorso anno.

Il Consorzio dell’Asti Docg, che opera a tutela dell’area produttiva, è tra le realtà consortili più antiche d’Italia. Il vitigno Moscato Bianco che dà vita alla Docg piemontese, nelle tipologie Asti Spumante e Moscato d’Asti, è coltivato in 51 comuni della Provincia di Alessandria, Asti e Cuneo per un’estensione di circa 10mila ettari rientranti nel paesaggio vitivinicolo Patrimonio Mondiale dell’Umanità, il primo in Italia, riconosciuto dall’Unesco nel 2014 (“Paesaggi vitivinicoli delle Langhe-Roero e del Monferrato”). Lo scorso anno l’imbottigliamento ha superato la quota di 100 milioni di pezzi, per il 90% esportati.

