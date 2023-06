Scomparsa Silvio Berlusconi. Il cordoglio del mondo dell’agricoltura

MILANO – Alla notizia della morte di Silvio Berlusconi il mondo dell’agricoltura è intervenuto con messaggi di cordoglio e al contempo di ricordo. Di seguito una raccolta. IN AGGIORNAMENTO

CIA Agricoltori Italiani – “Silvio Berlusconi è stato un protagonista dell’imprenditoria e della politica italiana e la notizia della sua scomparsa ci colpisce sul piano umano” Così, il presidente di Cia-Agricoltori Italiani, Cristiano Fini, che ricorda anche la grande attenzione di Berlusconi a difesa del settore primario, con la sua volontà -più volte testimoniata- di voler puntare sull’agricoltura al fine di aumentare la capacità produttiva di cibo Made in Italy. Fini a nome della Cia esprime il cordoglio alla famiglia e a Forza Italia.

COLDIRETTI. “Il popolo della Coldiretti, i suoi soci, le famiglie coltivatrici, il suo gruppo dirigente salutano dolenti Silvio Berlusconi”. È quanto affermano il Presidente Ettore Prandini ed il Segretario Generale Vincenzo Gesmundo. Il nostro è un omaggio che va oltre le appartenenze politiche, oltre gli schieramenti nel ricordo del segno profondo che Il Presidente Berlusconi ha lasciato sulla società italiana. Le impronte significative non si misurano con il metro dell’emozione politica o della parte, ma con quello durevole della storia e dei cambiamenti che alcuni, rari, personaggi, vi imprimono. Silvio Berlusconi è stato un amico dell’agricoltura italiana guardando sempre a noi di Coldiretti, come a un tassello prezioso e da valorizzare per gli interessi del Paese. Gliene saremo sempre grati. Tutto il nostro cordoglio alla sua famiglia, ai suoi cari, ai suoi amici.

CONFAGRICOLTURA. Il presidente della Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana, Massimiliano Giansanti e la dg, Annamaria Barrile, apprendono con profondo rammarico la notizia della scomparsa del presidente Silvio Berlusconi. Confagricoltura esprime le più sentite condoglianze alla famiglia, a Mediaset e a Forza Italia.

COPAGRI. Il Presidente della Copagri Tommaso Battista, a nome della presidenza nazionale e dell’intero gruppo dirigente della Confederazione Produttori Agricoli, esprime profondo cordoglio per la scomparsa del senatore Silvio Berlusconi, manifestando la propria vicinanza alla famiglia.

UCI – L‘Unione Coltivatori Italiani, i suoi soci, le famiglie coltivatrici e il suo gruppo dirigente esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi. È quanto afferma il Presidente Mario Serpillo, “Il nostro omaggio va oltre le appartenenze politiche, al di là degli schieramenti, poichè riconosciamo il segno profondo che il Presidente Berlusconi ha lasciato nella società italiana. In questo momento di lutto, porgiamo le nostre sincere condoglianze alla sua famiglia, a Forza Italia e a Mediaset”.

