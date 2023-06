Lista rossa sementi biologiche: manifestazione di interesse all’acquisto entro il 31 luglio

PIACENZA – Confagricoltura Piacenza ricorda che la Circolare Masaf Prot. N.0252842 del 16 maggio, relativa alle sementi biologiche, fissa al 31 luglio la data per presentare la manifestazione di interesse su SIB (operante nel Sian) per tutte le specie inserite in “Lista rossa”, ossia erba medica, trifoglio, frumento duro, frumento tenero, orzo, avena comune e bizantina, farro dicocco e farro monococco di varietà convenzionali no ogm e non trattate.

Tale disposizione è prevista nell’Allegato II, parte I, punto 1.8.5.1 del regolamento UE 2018/848, modificato dall’art. 1 del regolamento delegato UE 202/1794. Pertanto, tutti gli operatori biologici, con notifica di attività biologica nello stato di “pubblicata” alla data del 31 luglio, possono ottenere la deroga all’utilizzo delle suddette sementi biologiche, soltanto se abbiano provve uto ad effettuare la manifestazione di interesse per la semente biologica tramite lo specifico servizio “Ordine” presente sul SIB entro il medesimo termine del 31 luglio 2023. Qualora l’operatore utilizzi semente convenzionale in assenza di tale manifestazione di interesse, sarà sottoposto alla misura della “diffida” (non conformità codice D1.08) sulle produzioni ottenute da parte degli Organismi di controllo, ai sensi dell’art. 7 del Decreto ministeriale n. 15130/2017.

Per poter inserire richiesta di ORDINE nel portale SiB Confagricoltura Piacenza invita tutti gli associati interessati a rivolgersi ai propri uffici tecnici di riferimento entro la penultima settimana di luglio 2023 comunicando specie e varietà presenti in lista rossa che si intenderanno acquistare nel 2024; quantitativo semente (espresso in kg) per ogni varietà d’interesse; data presunta di acquisto. In alternativa è comunque possibile provvedere in autonomia.

