Ucraina. Ministro Solskyi su attacchi russi a porti marittimi: ‘Sicurezza alimentare mondiale è ancora una volta in pericolo’

ROMA – Nella notte tra il 18 e il 19 luglio, la Russia ha lanciato attacchi alle infrastrutture portuali coinvolte nella Grain Initiative.

Ad evidenziarlo è il Ministero dell’Agricoltura dell’Ucraina in una nota stampa. “L’aggressore – si legge nella nota – ha dimostrato ancora una volta che i valori umani sono un suono vuoto per lui e che le sue parole non sono affidabili. I terminal del grano e le infrastrutture portuali nei porti di Odessa e Chornomorsk sono stati attaccati. Lo sciopero notturno ha messo fuori uso una parte significativa delle infrastrutture di esportazione del grano del porto di Chornomorsk. Secondo gli esperti, ci vorrà almeno un anno per ripristinare completamente gli oggetti danneggiati quella notte. Nel porto di Chornomorsk sono state distrutte anche 60.000 tonnellate di grano, che 60 giorni fa avrebbero dovuto essere caricate su una nave di grosso tonnellaggio e inviate attraverso il corridoio del grano”.

“L’infrastruttura del grano di commercianti e vettori internazionali e ucraini come Kernel, Viterra, CMA CGM Group ha sofferto di più – sottolinea il ministro dell’agricoltura ucraino ha affermato Mykola Solskyi -. Questo è un atto terroristico non contro l’Ucraina, ma contro il mondo intero. La sicurezza alimentare mondiale è ancora una volta in pericolo. L’umanità è tenuta in ostaggio da un paese terrorista che sta ricattando il mondo con la carestia. Il mondo deve reagire in modo deciso e di conseguenza!

Se non possiamo esportare cibo, la popolazione dei paesi più poveri sarà sull’orlo della sopravvivenza! Inoltre, non solo l’economia ucraina ne soffrirà, ma l’economia di tutto il mondo. Il prezzo del grano aumenterà e non tutti i paesi potranno permettersi l’acquisto di prodotti agricoli, il che significa che il prezzo di alimenti come farina, cereali e carne aumenterà considerevolmente”,

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it