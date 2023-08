Giornate Tecniche SOI: prorogata la deadline per ‘Sensoristica digitale e agromotica in ortoflorofrutticoltura’

ROMA – E’ stata prorogata al giorno 04.09.2023 la scadenza per l’invio degli abstract e al 13.09 quella delle iscrizioni (non ci saranno ulteriori proroghe) per partecipare alle Giornate Tecniche SOI sul tema “Sensoristica digitale e agromotica in ortoflorofrutticoltura” organizzate dal CREA e dalla Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana presso la sede di Pontecagnano Faiano (SA) del Centro di ricerca Orticoltura e Florovivaismo, nell’ambito delle attività del GdL SOI “Sensoristica ed Intelligenza artificiale in ortoflorofrutticoltura”.

L’incontro si articolerà in due giornate. La prima sarà dedicata alla presentazione di risultati di studi scientifici del settore. Gli abstract saranno pubblicati sulla collana Acta Italus Hortus e sarà conferito un premio per la migliore relazione orale presentata come primo nome da un giovane ricercatore under 35. La seconda sarà una giornata dimostrativa per la presentazione di dispositivi e applicazioni innovative. Saranno riconosciuti i crediti formativi per gli iscritti all’ODAF.

Sul sito web del convegno https://www.soihs.it/GTSOI2023/default.aspx, scaricando la circolare aggiornata, sono disponibili il programma con i keynote speaker, la descrizione degli eventi organizzati per la giornata dimostrativa del 5 ottobre e le modalità di partecipazione al premio giovani under 35.

In allegato il leaflet dell’evento: leaflet SOI 2023 giornate tecniche Pontecagnano (1) (2)

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it