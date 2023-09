Ucraina. Problema irrigazione per agricoltura dopo distruzione centrale idroelettrica di Kakhovka

ROMA – Il canale Kakhovka ha fornito acqua a oltre mezzo milione di ettari di terreno. Pertanto, nel sud dell’Ucraina, il problema dell’irrigazione diventerà il più grande nel settore agricolo, ambientale e sociale.

Lo ha affermato il ministro delle Politiche agrarie e dell’alimentazione dell’Ucraina, Mykola Solskyi, nel corso del telethon di United News.

Secondo lui, anche le terre prive di sistemi di irrigazione ne soffriranno, poiché gli agricoltori non avranno più alcun motivo per coltivarle. Il reddito principale e più stabile che ricevevano proveniva dai raccolti sui campi dotati di sistemi di irrigazione.

“Le conseguenze della cessazione dell’irrigazione sono molto più gravi. Non mezzo milione di ettari, ma un milione e mezzo di ettari non verranno utilizzati al massimo delle loro potenzialità. Ci vorranno 3-5-7 anni per ripristinare l’irrigazione. E questo dovrebbe essere una priorità. Non si tratta solo di una questione agricola e ambientale, ma anche di una questione sociale. Gli agricoltori mantengono la vita sociale nei villaggi circostanti, pagano le tasse, pagano l’affitto ai proprietari terrieri, che sono per lo più anziani, per le loro quote”, ha affermato Mykola. Solskyi.

Il ministro ha anche informato che il bacino idrico di Kakhovka è la fonte di due sistemi di irrigazione e di approvvigionamento idrico: il sistema Kakhovka e il Canale della Crimea settentrionale. Questi sistemi sono stati costruiti tenendo presente i livelli dell’acqua in modo da ridurre al minimo l’uso di elettricità per le pompe. Ora il livello dell’acqua è sceso, quindi l’acqua semplicemente non raggiunge i sistemi. Per sollevarlo, dobbiamo ricostruire la diga. Pertanto, questo è un problema per molti anni.

