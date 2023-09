Dinamismo del paesaggio e gestione selvicolturale, incontro ai Georgofili il 28 settembre 2023

FIRENZE – Giovedì 28 settembre 2023 alle ore 15.00, nella sede dell’Accademia dei Georgofili (Logge Uffizi Corti, Firenze) si svolgerà un incontro su “Dinamismo del paesaggio e gestione selvicolturale”.

I boschi costituiscono un patrimonio culturale e paesaggistico, che necessita di una corretta gestione selvicolturale per garantirne la conservazione e la valorizzazione produttiva. L’atteggiamento verso il bosco è indubbiamente cambiato e tutti oggi ritengono fondamentale la sua salvaguardia, ma essa non può essere disgiunta dall’applicazione delle fondamentali regole della selvicoltura che affondano le radici nell’ecologia forestale.

Il seminario intende fare il punto sulle realtà boschive, su come si sono formate, sul ruolo che possono avere sia per la tutela del paesaggio che per la salvaguardia del territorio ma anche come fonte di reddito.

PROGRAMMA

Ore 15.00 – Apertura dei lavori

Massimo Vincenzini, Presidente Accademia dei Georgofili

Mauro Uniformi, Presidente Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

Introduce i lavori e coordina: Raffaello Giannini – Coordinatore del Comitato Consultivo dei Georgofili su foreste e verde urbano

Ore 15.15 – Relazioni

Nicoletta Ferrucci – Accademia dei Georgofili: Bosco e paesaggio sotto lo sguardo del giurista

Giuseppe Barbera – Accademia dei Georgofili, Università degli Studi di Palermo: I paesaggi e l’energia

Alessandra Stefani – Direttore Generale economia montana e foreste – MASAF: Gestione forestale e linee guida

Elisabetta Norci – Accademia dei Georgofili: Il valore paesaggistico del bosco

Renato Ferretti – Dipartimento Paesaggio, Pianificazione, Progettazione Territoriale ed del Verde – CONAF: I boschi: la pianificazione. il progetto e la sostenibilità territoriale

Lorenzo Vagaggini – Presidente Federazione Toscana dei Dottori agronomi e Forestali: Nuove competenze ed approcci per i professionisti ed i selvicoltori

Ore 17.30 – Interventi e Discussione

Ore 18.00 – Chiusura dei lavori

La partecipazione potrà avvenire solo dietro compilazione del seguente form: https://forms.gle/Affj4iA71t6MXuqt5

