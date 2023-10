L’Agnello Igp di Sardegna a emissioni zero è da Oscar

Guspini (Su) – Due progetti a marchio Agnello di Sardegna Igp, sono stati premiati con l’Oscar Green di Coldiretti Giovani, alla cerimonia annuale di Coldiretti Sardegna che premia le eccellenze sarde nel mondo agricolo, tenutasi il 19 ottobre a Guspini.

Si tratta dell’azienda di Pietro Ledda, allevatore 34enne di Sindia e dell’Istituto Alberghiero Don Deodato Meloni di Oristano. Il primo ha eccelso rispetto ai concorrenti nella categoria Fare filiera, mentre gli studenti della scuola oristanese sono stati i primi nella categoria Campagna Amica.

“L’impresa di Pietro Ledda, è parte del progetto Versoa che vede la collaborazione tra il Dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari – spiega Alessandro Mazzette, direttore del Contas –, la Società BS-GREEN, 15 allevamenti ovini iscritti al consorzio per la tutela della IGP Agnello di Sardegna e la Ditta Daga Carni. Progetto che ha l’obiettivo di definire una filiera produttiva di agnello Sardo IGP certificata ad emissioni zero ossia con marchio BsGreen Neutry-food® e in particolare l’azienda premiata produce una carne ovina certificata Carbon Neutral”.

“L’attività di Ledda guarda al futuro ed è stata valutata per questo fortemente innovativa perché condotta da un giovane che ha capito l’importanza della certificazione, quello che sarà il passaporto per poter continuare a portare sul mercato il nostro Agnello di Sardegna Igp – commenta Battista Cualbu, presidente del Contas – e si sta specializzando verso quello che chiedono l’ambiente e il mercato ossia la certificazione di un modello che in Sardegna è diffuso. Perchè il sistema allevatoriale dell’Agnello di Sardegna Igp, e in generale quello ovino, sono sostenibili per quanto riguarda il bilanciamento di carbonio, e per questo un prezioso obiettivo sarà la certificazione Carbon Neutral di tutte le aziende sarde di produzione dell’agnello Igp”.

La scuola alberghiera di Oristano invece è stata premiata per il grande impegno nella valorizzazione in cucina della carne ovina certificata Igp, avendo vinto, la scorsa primavera il primo concorso regionale gastronomico degli istituti alberghieri sardi accostando la pregiata carne con i prodotti del Mercato di Campagna Amica di Oristano.

“E’ qua che emerge l’importanza dell’impegno del Consorzio – commenta ancora Cualbu – e la collaborazione anche fuori dal mondo agropastorale sardo. La scuola è un luogo di crescita e grande promozione per il nostro agnello Igp, tra i ragazzi che rappresentano il futuro della cucina sarda. Tanti di loro saranno ambasciatori nel mondo della nostra cultura, e consapevolmente sapranno trasmettere il grande valore delle nostre produzioni a marchio Igp”.

