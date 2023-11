Francia, viticoltori in difficoltà di liquidità: il governo stanzia un fondo di emergenza di 20 milioni euro

ROMA – Il susseguirsi di crisi inflazionistiche, sanitarie e climatiche ha colpito duramente alcune zone vitivinicole della Francia.

Di fronte a questa situazione climatica ed economica eccezionale per il settore vitivinicolo, il Governo francese è intervenuto :

dalla riforma dell’assicurazione climatica multirischio entrata in vigore il 1° gennaio 2023 , con 680 milioni di euro, che offre la capacità di avere copertura per i rischi climatici;

con un massiccio piano di sostegno annunciato il 6 febbraio che prevede 200 milioni di euro per avviare una campagna di distillazione di crisi e 30 milioni di euro, con un impegno fino a 38 milioni di euro a seconda delle necessità, per l’attuazione di un piano di estirpazione sanitaria nella Gironda.

Di fronte al perdurare di una situazione economica particolarmente degradata in alcuni bacini produttivi, il Governo, su iniziativa di Jean-René Cazeneuve, relatore generale del bilancio e deputato del Gers, dipartimento particolarmente colpito da episodi di muffa, mobiliterà 20 milioni di euro euro a mettere a disposizione immediatamente un fondo di emergenza per sostenere i viticoltori più in difficoltà di liquidità, in particolare nel Sud-Ovest. Questo sistema sarà sostenuto dal regime agricolo de minimis .

Questo impegno si riflette in un emendamento al disegno di legge finanziaria di fine gestione 2023 adottato in prima lettura dall’Assemblea nazionale mercoledì 8 novembre.

Il Governo è al fianco dei viticoltori che, come sempre, si trovano ad affrontare una situazione economica eccezionale, riflettendo sugli strumenti di sostegno economico adeguati per integrare le misure già adottate. A livello strutturale, data la molteplicità delle difficoltà che questo settore sta attraversando, la riflessione deve concentrarsi in sinergia su strumenti di intervento articolati con la prospettiva strategica attualmente in fase di elaborazione del settore in grado di consentire ai viticoltori di risollevare la situazione nel lungo periodo. termine.

