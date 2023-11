Top 100 Wine Spectator, Consorzio Vini Irpinia: Taurasi Riserva sul tetto del mondo

AVELLINO – “Finalmente la denominazione di punta della Campania o meglio dell’Irpinia del vino, conquista la Top 10 della classifica più prestigiosa del mondo: la Top 100 di Wine Spectator”.

“Il Radici Taurasi Riserva 2016 della prestigiosa azienda Mastroberardino conquista la posizione numero 5 della classifica stilata ogni anno da quella che è una delle più autorevoli ed importanti riviste del vino al mondo.

Il Consorzio Tutela vini d’Irpinia esprime grande soddisfazione per questo riconoscimento che consacra una denominazione importantissima e storica per l’Irpinia,accendendo un faro sul nostro territorio. Cogliamo l’occasione per esprimere le più sincere congratulazioni all’azienda Mastroberardino per questo enorme riconoscimento per tutta la denominazione che conferma la grande qualità del grande rosso Irpino” ha sottolineato il Consorzio della presidente Teresa Bruno (nella foto).

