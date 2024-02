BKT riceve il prestigioso riconoscimento di Top Exporter per il 2023

GANDHIDAM (INDIA) – BKT, leader mondiale nel settore degli pneumatici Off-Highway, è orgogliosa di annunciare di essere stata insignita del prestigioso premio Top Exporter per l’anno 2023-24, in occasione dell’International Customs Day 2024, la cerimonia dedicata a celebrare l’importanza del commercio internazionale e ad onorare il lavoro dei funzionari doganali in tutto il mondo, organizzata dalle dogane di Kandla e Mundra.

Il riconoscimento sottolinea l’impegno di BKT nel promuovere l’eccellenza nel campo dell’esportazione, contribuendo così al progresso e alla crescita economica globale. Grazie alla costante innovazione, all’eccellente qualità dei suoi prodotti e alla capacità di soddisfare le esigenze dei clienti in tutto il mondo, BKT ha continuato a distinguersi come leader nella produzione degli pneumatici a livello internazionale ed è stata insignita come maggiore esportatore indiano di pneumatici Off-Highway, come dimostrato dai dati doganali di esportazione complessivi delle aziende indiane.

Il premio è stato consegnato a BKT da Mr. Manoj Choudhary, Vicecancelliere, Gati Shakti Vishwavidyalaya, Vadodara, che ha espresso gratitudine per il riconoscimento e ha sottolineato l’impegno costante della multinazionale indiana nel fornire prodotti e servizi di alta qualità ai propri clienti in 5 continenti e 163 paesi, confermando la posizione di leadership di BKT nel proprio mercato.

“Questo prestigioso premio riflette la posizione dominante di BKT nel panorama delle esportazioni globali. Questo risultato è figlio del duro lavoro e dell’impegno costante di tutti i nostri dipendenti, partner commerciali e del ringraziamento ai clienti che ci hanno scelto. Oltre alla nostra impressionante produzione capacità di 1.000 tonnellate al giorno, che supera quella di qualsiasi altro produttore indiano, BKT vanta un portafoglio di oltre 3.600 prodotti, che riflette la nostra varietà di soluzioni in grado di soddisfare ogni specifica esigenza dei nostri clienti” ha affermato Arvind Poddar, Presidente e Amministratore Delegato Direttore di BKT – “La nostra capacità produttiva installata non è solo la più ampia ma anche la più avanzata, grazie all’utilizzo di macchinari all’avanguardia in tutti i nostri processi produttivi che ci permettono di garantire prodotti di qualità superiore e confermare la nostra leadership posizione sul mercato”.

L’impegno nella ricerca e sviluppo e l’attenzione verso la qualità dei processi produttivi si traducono in una gamma di prodotti affidabili e durevoli, che continuano a definire lo standard del settore e hanno permesso a BKT di continuare a mantenere il suo ruolo di pioniere del settore.

