La Maccarese Spa sceglie BKT per i propri mezzi agricoli

FIUMICINO (RM) – Una tra le più grandi aziende agricole italiane, nonché una delle più importanti realtà imprenditoriali del Paese, ha scelto di integrare i suoi mezzi con gli pneumatici di ultima generazione di BKT.

Parliamo di Maccarese S.p.A., azienda che sorge a due passi dal mare sulla costa laziale e con una lunga storia da raccontare. Oggi parte del Gruppo Benetton, Maccarese è attiva nei settori agricolo, zootecnico ed energetico e vanta una superficie di 3.200 ettari dedicati alla coltivazione di cereali, proteaginose, foraggi e ortaggi. Dispone inoltre di uno dei maggiori allevamenti di vacche da latte che conta 3.600 capi bovini, capaci di soddisfare il 15% del consumo giornaliero delle aree limitrofe.

Questo è ciò che rende Maccarese S.p.A. particolarmente rilevante per l’approvvigionamento del territorio e per l’importante contribuito alla redditività locale. Da qui la necessità, per l’azienda, di mantenere alta la produttività e l’efficienza aziendale, con decisioni mirate al contenimento dei costi e dei consumi generali. Di conseguenza, anche tutto ciò che ruota attorno al grande parco macchine aziendale – comprensivo di oltre 25 trattori – e agli equipaggiamenti assume un peso significativo e richiede attente valutazioni.

Fattori come lunga durata, resistenza e ottimizzazione dei consumi, specialmente nella scelta degli pneumatici più adatti, sono determinanti per soddisfare le esigenze operative di una realtà di grandi dimensioni come questa. Queste caratteristiche trovano espressione nella gamma di pneumatici firmata BKT, a cui l’azienda agricola ha deciso di affidarsi per la capacità di eseguire operazioni di trasporto sicure anche con carichi pesanti e di assicurare un prolungato ciclo di vita del prodotto. Due requisiti che sposano perfettamente le necessità di un’azienda di tale portata, attenta alla gestione delle spese.

BKT è diventata così un alleato di fiducia per Maccarese S.p.A., poiché è in grado di supportare gli impieghi intensivi che i trattori aziendali sono chiamati a svolgere su terreni estremamente variegati ed estesi. Gli pneumatici BKT accompagnano infatti le attività dell’azienda agricola dall’aratura alla minima lavorazione, dalla semina su sodo all’agricoltura di precisione, con alcuni trattori che arrivano fino a una media di 2.000 ore annue di lavoro.

L’azienda ha scelto di ricorrere all’affidabilità di AGRIMAX FORTIS per le operazioni di preparazione e lavorazione del terreno, oltre che per le attività di trasporto. Questo pneumatico, utilizzato in combinazione con AGRIMAX RT 765M, rappresenta la soluzione ideale per l’equipaggiamento dei trattori più moderni impegnati in applicazioni pesanti e in lavori gravosi, come nel caso di Maccarese S.p.A. Entrambi questi pneumatici garantiscono un livello eccellente di trazione, oltre a consentire il trasporto di carichi molto elevati con velocità fino a 65 km/h, un aspetto vincente che contribuisce all’efficienza operativa.

“Avvalersi di pneumatici come AGRIMAX FORTIS e AGRIMAX RT 765 M significa poter beneficiare di maggiore produttività in campo, che nel caso di AGRIMAX FORTIS è data dalla sua carcassa rinforzata in nylon. A ciò si aggiunge la capacità di queste due soluzioni di preservare il terreno effettuando una ridotta compattazione del suolo, che si traduce nella possibilità di operare tutelando le colture” – commenta Piero Torassa, Field Engineering Manager, BKT Europe. “AGRIMAX RT 765 M vanta anche elevate capacità autopulenti, che riducono i tempi di fermo macchina e la resistenza al rotolamento, per un conseguente minor consumo di carburante”.

Tra gli pneumatici della gamma AGRIMAX, Maccarese si è affidata anche ad AGRIMAX FORCE, uno dei prodotti di punta di BKT. Questo pneumatico garantisce prestazioni ed efficienza elevate, e tra i vantaggi operativi derivanti dalla tecnologia IF vi è la possibilità di trasportare carichi pesanti con pressione di gonfiaggio inferiore rispetto a soluzioni standard. Questo riduce la compattazione del terreno, grazie a una maggiore impronta a terra e ad elevate capacità di galleggiamento.

“Quando ci si trova davanti a realtà così importanti ed estese, è impossibile non citare anche AGRIMAX V-FLECTO, che grazie all’esclusiva tecnologia VF è in grado di trasportare carichi fino al 40% di peso in più con una pressione di gonfiaggio inferiore rispetto agli pneumatici standard e con tecnologia IF” – aggiunge Piero Torassa. “Questo pneumatico è la soluzione ideale per migliorare le performance dei trattori ad alta potenza che operano sia in campo che su strada”.

Infine, per i rimorchi e il carrobotte spandiliquame da 25 mila litri, Maccarese ha optato per lo pneumatico della gamma Flotation RIDEMAX FL 693 M, che eccelle per le sue straordinarie capacità autopulenti, particolarmente apprezzate quando si spostano frequentemente i mezzi da un campo all’altro.

È con soluzioni altamente specializzate e all’avanguardia, come questi pneumatici, che BKT riesce a rispondere in modo efficiente e impeccabile alle richieste dei suoi clienti in tutto il mondo, supportandoli in ogni fase del lavoro e su ogni terreno, anche quelli più complessi, mettendo a loro disposizione la più completa gamma prodotti disponibile ad oggi sul mercato.

