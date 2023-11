Tractor of the Year, la competizione che premia l’eccellenza e l’innovazione nell’agricoltura europea

HANNOVER – È stato da poco celebrato l’atteso epilogo della nuova edizione di Tractor of the Year 2024 (TotY), il prestigioso riconoscimento che onora i trattori più innovativi del mercato europeo, quest’anno giunto alla sua venticinquesima edizione. Per il quarto anno consecutivo, BKT ha continuato a dimostrare il suo impegno come main sponsor di questo ambito premio.

La cerimonia di premiazione si è svolta oggi ad Agritechnica, l‘importante esposizione internazionale di macchine per l’agricoltura. Venticinque giudici, giornalisti esperti nel settore della meccanizzazione agricola provenienti da riviste specializzate di tutta Europa, hanno dedicato un anno allo studio, all’osservazione e all’analisi dei trattori più innovativi e performanti disponibili sul mercato.

Al fine di rappresentare al meglio il mercato dei trattori agricoli, il premio è suddiviso in 4 categorie distinte: Tractor of the Year, dedicata ai trattori da campo aperto senza restrizioni, Best Utility, riservata ai veicoli multiuso aziendali con motore a quattro cilindri, potenza compresa tra 70 e 150 cavalli, e massimo peso operativo 10.500 kg; Best of Specialized, per i trattori adatti a frutteti, vigneti, montagne e colline, e infine Sustainable TotY, assegnato ad uno dei 5 finalisti precedentemente selezionati tra i finalisti delle tre categorie principali, che premia il trattore più innovativo in termini di impatto ambientale.

La selezione è iniziata con l’evento Let The Challenge Begin, dove le case costruttrici hanno presentato ufficialmente le loro proposte, mentre il mese di settembre ha visto la giuria impegnata con i test in campo.

La proclamazione, avvenuta nella giornata di oggi, ha visto trionfare:

– Tractor of the Year 2024: Class Xerion 12.650 Terra Trac

– Best Utility 2024: McCormick X5 P3-Drive

– Best of Specialized 2024: Landini Rex 4-120 GT RoboShift Dynamic

– Sustainable TotY 2024: Fendt e107 V Vario

“Questi trattori rappresentano l’apice dell’innovazione e dell’eccellenza nel settore agricolo europeo” – afferma Lucia Salmaso, Managing Director di BKT Europe – “Siamo entusiasti di vedere come continueranno a migliorare e influenzare positivamente il futuro dell’agricoltura, con un’attenzione particolare rivolta verso i temi della sostenibilità. È incredibile osservare ogni anno le soluzioni tecnologiche sorprendenti e la dedizione alla ricerca da parte dei produttori. Voglio congratularmi con Class, ma anche con McCormick, Landini e Fendt: ci hanno dimostrato di essere dei veri pionieri per l’innovazione del nostro settore, con uno sguardo orientato verso un futuro sempre più promettente”.

“È stato un anno emozionante in cui abbiamo assistito a una competizione incredibilmente equilibrata” – commenta Fabio Zammaretti, Presidente di Tractor of the Year – “Con ben 12 trattori in lizza, provenienti da 11 marchi di primo livello, la sfida è stata ancora più avvincente. La valutazione è iniziata mesi fa e la premiazione di oggi segna la conclusione di un’altra edizione, caratterizzata sempre dall’impegno e dalla passione di tutti coloro che lavorano per portare avanti questo settore. Per questo ringrazio i giudici, ma soprattutto i quattro vincitori”.

La venticinquesima edizione è così andata in archivio. Lo sguardo è già rivolto al prossimo anno, in attesa di conoscere le novità di settore che ci aspettano. BKT è pronta a rinnovare il suo impegno nel sostenere l’agricoltura del futuro, con un’attenzione speciale a sostenibilità e innovazione.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it