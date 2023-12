ROMA – L’ex ministro dell’agricoltura, Maurizio Martina, è stato promosso al ruolo di Deputy DG della FAO. La sua nomina fa seguito alla conferma del direttore Generale, Qu Dongyu.

“Desidero esprimere le più vive congratulazioni a Maurizio Martina per la riconferma a Vicedirettore Generale della Fao. Ringrazio il Direttore Generale Qu Dongyu per averlo scelto tra i numerosi e autorevoli candidati a questo ruolo. La nomina di un italiano è motivo di orgoglio. Sono certo che continueremo a lavorare in sinergia, come fatto fino ad ora, per difendere e sostenere le nostre produzioni nazionali e garantire la sicurezza alimentare, obiettivo comune che richiede un crescente sforzo di tutte le nazioni e per il quale questa organizzazione ha un ruolo chiave”. Così il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

“Congratulazioni a Maurizio Martina per la nomina a Direttore generale aggiunto della Fao. Si tratta di un importante riconoscimento per il lavoro che ha svolto finora e consentirà all’Italia di poter contare su un importante punto di riferimento all’interno di una Organizzazione così rilevante per il settore agroalimentare. Gli faccio i miei più sentiti auguri di buon lavoro”. Lo dichiara il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio (Lega).

