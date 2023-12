E’ brasileiro o melhor vinho heroico do mundo em 2023. A enòloga Betima De Bem: revela o segredo do seu Touriga Nacional produzido a 1250 metros de altitude

ROMA – É o melhor vinho heróico do mundo de 2023. O milagre do terroir da Lomba Seca.

Estamos na zona rural de Lomba Seca, em São Joaquim no estado de Santa Caterina, sul do Brasil. Mas a qualidade dos vinhos da empresa Quinta da Neve não é certamente um milagre, ainda que, como explica a empresa, estejamos perante o “milagre do terroir”, numa região privilegiada, onde se encontram os 15 hectares de vinha da empresa. localizado, a uma altitude de 1.250 metros.

Nesta altura foram produzidos os Vinhos de Altitude Santa Catarina Touriga Nacional – 2022, produzidos em apenas 1.500 garrafas, que venceram o Grande Prémio Cervim 2023, ou seja, o vinho que obteve a melhor pontuação de sempre no Mondial des Vins Extremes organizado a partir de Cervim, o único concurso internacional dedicado à viticultura heróica (vinhas de montanha acima dos 500 metros, com declive de 30% e pequenas ilhas). A cerimônia de premiação aconteceu em Roma, apresentada pelo presidente do Cervim, Stefano Celi.

Além da Grande Medalha de Ouro, o mesmo vinho conquistou o prémio Vinofed 2023; além disso, o Santa Catarina Touriga Nacional 2020 foi distinguido com o Prémio Excelência Cervim 2023.

O trabalho pioneiro iniciado em 1999 foi realizado pela empresa Lomba Seca. O nome (Lomba Seca) vem do baixo índice pluviométrico: local com chuvas fracas, alta incidência de sol e solo propício ao cultivo de variedades especiais. O milagre do terroir, precisamente.

Touriga Nacional é uma casta indígena portuguesa, trazida para o Brasil na época da colonização. Apresenta cor vermelho-rubi intenso com reflexos violáceos. Os aromas são típicos da variedade, de frutas vermelhas, violeta, ameixa, figo, com toque de especiarias e pimenta preta, marcado também por sua passagem de 12 meses em barrica de carvalho francês. “No paladar – como confirma a proprietária e enóloga Betina De Bem – um vinho encorpado com taninos macios e marcantes, boa estrutura em boca e muito equilibrado. Retrogosto de notas frutadas”.

No total, a empresa Quinta da Neve produz 50 mil garrafas, e as vinhas italianas são muito utilizadas – como disse aos nossos microfones Betina De Bem, enóloga e engenheira agrónoma – principalmente Montepulciano, Sangiovese e Vermentino, mas também francesas como Sauvignon Blanc e Malbec .

O mercado de vinhos no Brasil está em franca expansão: “O consumidor brasileiro começa a querer descobrir novos vinhos e novos sabores. Até no Brasil a nossa Touriga Nacional catarinense está a fazer muito sucesso”, acrescenta De Bem.

A Quinta da Neve conta assim a sua história

O pôr do sol, o céu azul e as verdes montanhas formam o conjunto deslumbrante de uma paisagem sem igual.

História, requinte e qualidade máxima nos definem. Carregamos com orgulho o legado de sermos um dos primeiros vinhedos implantados na Serra Catarinense, colecionando premiações Brasil afora. Nossos vinhos, elaborados com tecnologia e trabalho de excelência, destacam por sua excepcional qualidade.

O pôr do sol, o céu azul e as verdes montanhas formam o conjunto deslumbrante de uma paisagem sem igual. Um ambiente único, de natureza inspiradora e animais raros, como o Leão Baio e o Guaximim.

Novidades – Um espaço que inspira nos faz sonhar com novos e prósperos projetos. Em breve, uma proposta de alto padrão voltada ao enoturismo integrará o universo Quinta da Neve

