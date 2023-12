AIA e MSD Animal Health Italia insieme per il benessere animale e la zootecnia del futuro

ROMA – La zootecnia del futuro si avvicina a grandi passi, e lo fa nel nome della sostenibilità e dell’utilizzo al meglio delle tecnologie più avanzate, mettendo assieme importanti realtà operanti nel campo dell’allevamento nazionale.

A Roma, di recente, presso la sede dell’Associazione Italiana Allevatori-A.I.A., è stata infatti raggiunta una importante intesa tra A.I.A. e MSD Animal Health Italia, che opera nel campo della salute animale e che fornisce soluzioni tecnologiche di identificazione, tracciabilità e monitoraggio del benessere animale in allevamento.

L’A.I.A. è l’Ente delegato ufficialmente alla raccolta dei dati zootecnici in azienda, finalizzati al miglioramento genetico degli animali ed utili anche per l’assistenza tecnica. MSD Animal Health è una azienda multinazionale, leader a livello mondiale nel settore della prevenzione in ambito di salute animale e che ha amplificato il suo portfolio prodotti con una serie di soluzioni innovative per la zootecnia di precisione, con particolare riferimento alla sensoristica SenseHub© per il monitoraggio e la gestione della riproduzione, della nutrizione e del benessere a livello aziendale negli allevamenti bovini. Le principali misurazioni del sistema SenseHub© riguardano l’attività motoria e la ruminazione degli animali.

L’accordo prevede l’interscambio di dati misurati in azienda da A.I.A. e da MSD Animal Health. In particolare, per gli allevatori interessati e disponibili, sarà possibile valorizzare i dati acquisiti dal SenseHub© di MSD Animal Health a livello aziendale e questi dati verranno integrati con quelli misurati da A.I.A. nell’ambito della propria raccolta dati ufficiale. Gli allevatori potranno accedere e gestire l’insieme dei dati tramite il sistema informativo dell’A.I.A.. Sempre per gli allevatori interessati e disponibili, l’accordo prevede anche la valorizzazione dei dati provenienti dal SenseHub© di MSD Animal Health attraverso la piattaforma dati innovativa DataLive® che consente di monitorare vari indicatori tra cui quelli relativi al benessere animale, a vantaggio dell’assistenza aziendale gestita direttamente da A.I.A. tramite le proprie diramazioni territoriali.

La zootecnia di precisione è il presente ed il futuro della zootecnia, che consente di prendere decisioni non in base a “impressioni”, ma con il supporto di dati e precise misurazioni opportunamente gestite a livello informatico.

Questo accordo è il primo di questo tipo siglato a livello mondiale, e questo pone l’Associazione Italiana Allevatori come il Sistema Allevatori più avanzato a livello globale nella attività di valorizzazione dei dati acquisiti nell’ambito della zootecnia di precisione e della loro integrazione con i dati altrimenti raccolti. Questo aspetto è fondamentale per la creazione di informazioni sempre più complete ed utili per la valorizzazione economica, etica ed ambientale degli allevamenti bovini italiani.

