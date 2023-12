Marco Falcone nominato al vertice di JCB Spa, la filiale italiana del gruppo britannico

MILANO – Nuova nomina al vertice di JCB SpA: l’Ing. Marco Falcone assume l’incarico di Amministratore Delegato con effetto dal 18 dicembre 2023. JCB SpA è la filiale italiana del costruttore britannico JCB, player globale nella produzione di macchine per la cantieristica, l’industria e l’agricoltura.

Classe 1965, Marco Falcone nel corso della sua carriera professionale ha maturato diversificate esperienze apicali in aziende di primaria importanza e attive in settori industriali affini, come per esempio Still, Goodyear e, in ambito propriamente Construction, come Doka, l’ultima in ordine cronologico dove ha ricoperto il ruolo di Managing Director per Italia, Spagna e Portogallo.

La scelta di nominare una figura di elevate capacità e di forte esperienza come quella dell’Ing. Falcone sottolinea l’interesse da parte del Gruppo JCB verso il mercato italiano e l’impegno industriale nei confronti dello sviluppo di JCB SpA e della rete dei concessionari italiani.

“Assumo il nuovo incarico con determinazione e ottimismo. – afferma l’Ing. Marco Falcone – “questo cambio al vertice coincide con un momento favorevole per JCB, caratterizzato dal lancio di nuovi prodotti che dimostrano il costante impegno del Gruppo nei confronti dell’innovazione tecnologica e dell’ampliamento della gamma. Dovremo lavorare sodo, tutti insieme in modo coeso e motivato, con l’obiettivo di far crescere ulteriormente l’azienda, aiutandola ad affrontare e realizzare gli sfidanti progetti che abbiamo in mente. L’obiettivo è quello di creare nuove opportunità di crescita e, con il prezioso contributo della rete distributiva, abbiamo tutti gli strumenti necessari per guadagnare quote di mercato e offrire ai nostri clienti soluzioni sempre efficienti, innovative, performanti e allo stesso tempo in grado di eccellere nel contenimento delle emissioni e nella riduzione dei consumi. Sono sicuro che il nostro impegno e la qualità del marchio JCB ci permetteranno di raggiungere brillanti risultati”.

Per Falcone quello in JCB è anche un ritorno: circa 25 anni fa, infatti, ha svolto la sua prima esperienza nel settore proprio nella filiale italiana di JCB, dove ha ricoperto ruoli nel Marketing e nelle Vendite. sviluppando in un arco di circa 5 anni un’approfondita conoscenza dei prodotti e della società a livello corporate. “All’epoca ho iniziato come specialista di prodotto per poi lavorare nel comparto commerciale e marketing. Nel mio percorso professionale ho conosciuto diversi settori industriali, ma un posto nel mio cuore è sempre rimasto per le macchine JCB; è quindi un grande orgoglio poter tornare in questa azienda con l’obiettivo di far crescere un marchio affermato, che conosco bene in tutte le sue potenzialità” commenta il neo Amministratore Delegato di JCB SpA.

