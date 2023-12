Etichette trasparenti significano più tutela per il consumatore. D’Eramo, voto UE segnale positivo

ROMA – “Con il voto di ieri il Parlamento Ue conferma etichette più chiare e trasparenti su prodotti come miele, confetture e marmellate. L’Italia ha sempre sostenuto in questi mesi l’informazione più completa possibile per consentire ai consumatori scelte consapevoli e informate e ai produttori di avere uno strumento in più per difendersi dalla concorrenza sleale e da una percentuale sempre maggiore di adulterazioni e frodi”. Lo afferma il sottosegretario all’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Luigi D’Eramo, commentando il voto del Parlamento europeo in seduta plenaria sulla revisione della Direttiva colazione, passata con 522 voti a favore, 13 contrari e 65 astenuti.

“Per il miele – ricorda il sottosegretario con delega al settore apistico – sarà indicato il paese di origine dove è stato raccolto, e se proviene da più di un paese ciascuno dovrà essere indicato in etichetta in ordine decrescente in base alla percentuale rappresentata nel prodotto finale. Questo contribuirà a difendere e valorizzare un settore strategico per l’agroalimentare italiano ed europeo e a rafforzare la sicurezza alimentare. Bene, inoltre, che per limitare le frodi si punti a migliorare i controlli e la tracciabilità lungo la catena di approvvigionamento. Misure che premieranno i nostri produttori che hanno in qualità e certificazione i loro punti di forza”, conclude D’Eramo.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it