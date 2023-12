Olio d’oliva. Caramiello (M5S): ‘Pronta PDL per tutelare Made in Italy olivicolo, Governo dia risposte concrete’

ROMA – “Oggi, nel corso di una conferenza stampa al Senato organizzata dall’intergruppo parlamentare ‘Strategie di sviluppo e valorizzazione del settore olivicolo’ presieduto dalla Senatrice Gisella Naturale, abbiamo ascoltato diversi produttori del comparto olivicolo nazionale”.

Lo scrive in una nota Alessandro Caramiello, Capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Agricoltura alla Camera.

“Il comparto è in estrema difficoltà. Basti pensare che se nel triennio 2020-2022 l’Italia ha prodotto 300mila tonnellate di olio, negli anni 2000 se ne producevano oltre 700mila tonnellate. Da un lato questo stop è stato dovuto ai cambiamenti climatici, alla xylella fastidiosa e alla mosca olearia, dall’altro a un esecutivo che ancora oggi non ha saputo fornire risposte adeguate a queste problematiche. Pertanto, al fine di aumentare la produzione e tutelare il nostro Made in italy, aggredito dall’import estero, ho depositato una proposta di legge, che ho condiviso con l’intergruppo parlamentare, che reca l’obiettivo di mettere in sicurezza il nostro comparto olivicolo. L’auspicio è che il Governo ponga grande attenzione su questa nostra eccellenza agroalimentare fornendo risposte concrete in tempi rapidi”.

