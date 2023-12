Niccolò Savigni è il nuovo presidente del Consorzio della Cinta Senese DOP

SIENA – L’allevatore della montagna Pistoiese Niccolò Savigni è il nuovo presidente del Consorzio di tutela della Cinta Senese DOP. La sua azienda familiare la Savigni S.S. ‘macelleria agricola’, biologica, fa parte della rete di Coldiretti Campagna Amica. È situata a Sambuca Pistoiese dove si allevano le cinte senesi, oltre a bovini, pollame e altri animali allo stato semibrado, avendo a disposizione 74 ettari di bosco. Savigni fa parte del Consorzio di tutela della cinta senese sin dal 2004 e oltre che allevatore è sezionatore e trasformatore del pregiato suino.

“Siamo orgogliosi dell’elezione a presidente del Consiglio di Amministrazione del nostro socio Niccolò Savigni –commentano Fabrizio Tesi e Francesco Ciarrocchi, presidente e direttore di Coldiretti Pistoia- è il riconoscimento delle capacità dei nostri imprenditori di produrre qualità, in un settore strategico come quello dell’allevamento”.

“In un periodo caratterizzato da importanti sfide per il settore suinicolo, il mio impegno sarà quello di rafforzare l’immagine della filiera Cinta Senese DOP –ha dichiarato Savigni-, che rappresenta non solo un’eccellenza gastronomica ma anche una cultura e un territorio da preservare e promuovere, consapevole che nei momenti di grande difficoltà si presentano anche grandi opportunità da cogliere per cercare di invertire la tendenza”.

