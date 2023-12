Francia. Il ministro Marc Fesneau presenta il Patto di orientamento per il rinnovamento generazionale in agricoltura

ROMA – Il Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare francese, Marc Fesneau, ha presentato nella Senna Marittima, il Patto di orientamento per il rinnovamento generazionale in agricoltura.

Annunciato dal Presidente della Repubblica il 9 settembre 2022, questo Patto rientra nell’obiettivo strategico di ricostruire la sovranità alimentare del Paese rispondendo alle sfide del cambiamento climatico e alla necessità di rinnovamento delle generazioni di lavoratori agricoli.

Il ministro si è recato al liceo agrario di Yvetot e poi in un’azienda agricola per ricordare i problemi, le sfide da affrontare e presentare le soluzioni.

“Sostenere i nostri agricoltori, garantire la nostra sovranità alimentare e guidare la transizione ecologica – ha detto Elisabeth Borne, primo ministro -: questi sono gli obiettivi che abbiamo con il mio governo. Queste sono le ambizioni sostenute da questo Patto”.

Il ministro dell’agricoltura Marc Fesneau, ha sottolineato: “Possiamo essere orgogliosi di aver osato collettivamente scommettere sul consenso e su una visione a lungo termine. Ciò ha permesso di costruire un Patto costituito da un insieme coerente e strutturato di misure per organizzare la riconquista della nostra sovranità alimentare, per dotarci degli strumenti adeguati per accelerare le transizioni agroecologiche e climatiche, ma anche per fare affidamento sulle risorse agricole formazione per garantire, nei decenni a venire, l’emergere di una nuova generazione di agricoltori pronti ad affrontare le sfide di domani” ha concluso Fesneau.

