Olio d’oliva, cala la produzione mondiale. Il NAOOA avverte i consumatori Usa su aumento prezzi: ma l’olio fa bene

NEPTUNE (New Jersey – USA) – Cala la produzione di olio d’oliva mondiale e cambieranno i prezzi anche nel mercato nord-americano.

Ad informare i consumatori e gli importatori americani sull’andamento del mercato mondiale è una nota stampa del NAOOA, che sta per North American Olive Oil Association.

Il raccolto dell’anno scorso è stato impegnativo per molti paesi olivicoli – spiega il NAOOA. La Spagna, il più grande produttore mondiale di olio d’oliva, ha visto la produzione scendere a circa il 50% delle medie recenti. Anche altri importanti paesi produttori hanno registrato cali significativi. Anche se le prime indicazioni indicassero un raccolto migliore quest’anno, i rapporti di settore pubblicati la scorsa settimana suggeriscono che la produzione spagnola 2023/24 probabilmente non sarà molto migliore rispetto allo scorso anno, se non del tutto, a causa delle rese deludenti di olio dal frutto. Osservando i rapporti di produzione stimati di altri paesi, con l’Italia in ripresa ma Grecia e Turchia che affrontano forti cali, sembra ormai quasi certo che la produzione globale totale per il raccolto 2023/24 sarà inferiore a quella dell’anno scorso.

Sebbene questi fattori abbiano continuato a esercitare pressioni al rialzo sui prezzi, è importante notare che gli attuali prezzi del mercato globale non si riflettono ancora pienamente sugli scaffali dei negozi statunitensi. Ciò è particolarmente vero per i marchi del marchio del distributore, che potrebbero aver acquistato olio prima che i prezzi iniziassero a salire. Fino a quando i prezzi al dettaglio statunitensi non rifletteranno meglio la realtà del mercato, non saremo in grado di stimare l’impatto che queste condizioni avranno sulla domanda statunitense.

Alla luce dei prezzi più alti e della riduzione dell’offerta, la NAOOA ha annunciato che stiamo lanciando il programma di analisi dell’olio d’oliva più ampio e completo della nazione sia per garantire ai consumatori che stanno ottenendo la qualità e l’autenticità che meritano, sia per scoraggiare qualsiasi potenziale cattivo attore che potrebbero cercare di trarre vantaggio dalle attuali condizioni di mercato. Il programma di test inizierà il campionamento all’inizio del 2024 in concomitanza con le prime grandi spedizioni di olio d’oliva dalla più recente stagione di crescita dell’emisfero settentrionale.

In questo contesto, è importante che i consumatori comprendano i molti modi in cui l’olio d’oliva offre un grande valore, anche a prezzi più alti.

L’olio d’oliva sostiene la salute del cuore e del cervello e protegge da una serie di malattie. Inoltre, l’olio d’oliva non fa bene solo a noi, ma fa bene al pianeta. A differenza di molti altri oli da cucina, l’olio d’oliva è prodotto da una coltura permanente (ovvero, un albero rispetto a una coltura che deve essere ripiantata ogni anno) e la produzione globale di olio d’oliva assorbe ogni anno le emissioni di carbonio di una città di 7 milioni di persone. .

NAOOA ritiene, inoltre, che la situazione attuale sottolinei la necessità a lungo termine di maggiori investimenti nella coltivazione dell’olivo e nella gestione delle acque in tutto il mondo per garantire meglio la stabilità dell’offerta globale di olio d’oliva e soddisfare le tendenze di crescita dei consumi negli Stati Uniti e altrove.

Il NAOOA è un gruppo commerciale senza fini di lucro di commercianti di olio d’oliva nel Nord America. La missione è promuovere il consumo di tutti i tipi di olio d’oliva comunicando i benefici per la salute, i sapori e la versatilità culinaria dell’olio d’oliva. I nostri membri si impegnano a soddisfare o superare gli standard stabiliti dal Consiglio oleicolo internazionale (CIO). Rappresentiamo più di due terzi dell’olio d’oliva consumato negli Stati Uniti e in Canada.

