Contributi per meccanizzazione da PNRR: Cai Agromec, bene il via con i bandi regionali

ROMA – Dopo il grande lavoro fatto nei mesi scorsi per evidenziare alle istituzioni le necessità del comparto agromeccanico, Cai Agromec accoglie con soddisfazione la pubblicazione dei primi bandi Pnrr dedicati alla meccanizzazione agricola, che mettono a disposizione anche delle aziende agromeccaniche 400 milioni di euro per rinnovare il parco macchine e dotarsi di attrezzature tecnologiche innovative, per eseguire lavorazioni sempre più precise e sostenibili.

Le prime Regioni a pubblicare i bandi sono state Emilia-Romagna (con un plafond di 29 milioni di euro), la Toscana (8,3 milioni), il Piemonte (26,5 milioni) e il Veneto (24 milioni).

«Segnalo che proprio il Veneto ha destinato una parte dell’importo, 7,4 milioni di euro, esclusivamente alle imprese agromeccaniche (con codice Ateco 01.61) e con graduatoria separata – commenta il presidente di Cai Agromec Gianni Dalla Bernardina – . È un provvedimento che soddisfa pienamente le nostre richieste e per il quale ringraziamo i nostri interlocutori in Regione».

Marco Sitta, segretario generale Fimav (Federazione imprese di meccanizzazione agricola del Veneto, associata a Cai Agromec), aggiunge: «Il termine di presentazione per le domande ad Avepa è fissato al 31 marzo 2024. In collaborazione con il responsabile tecnico Cai Agromec Roberto Guidotti, durante le assemblee provinciali previste nel mese di gennaio sarà fatta una disanima del provvedimento e saranno fornite tutte le indicazioni necessarie per presentare le domande di accesso ai fondi».

