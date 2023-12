La FAO e l’UE lanciano una seconda richiesta di sovvenzioni per sostenere la ripresa degli agricoltori ucraini

ROMA – L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) annuncia l’avvio del secondo ciclo del programma di sovvenzioni attuato con il sostegno finanziario dell’Unione Europea.

Questa iniziativa strategica mira a sostenere la ripresa in corso degli agricoltori ucraini che affrontano sfide aggravate dall’impatto della guerra sulle imprese agricole. L’obiettivo è sostenere la produzione, migliorare l’efficienza e la redditività e, nel lungo termine, rafforzare le catene di valore e di fornitura nazionali.

“Il programma di sovvenzioni integrative finanziato dall’UE è concepito in modo da aiutare i produttori agricoli a integrarsi in catene di valore sostenibili, migliorare i loro mezzi di sussistenza, aumentare l’occupazione e lo sviluppo delle aree rurali”, ha affermato Christian Ben Hell, responsabile del settore Agricoltura presso l’UE. Delegazione in Ucraina. “Crediamo che il programma promuova anche lo sviluppo sostenibile di catene di valore selezionate in Ucraina in modo inclusivo e di sostegno ai produttori agricoli di piccola scala e alle imprese agricole”.

Questa iniziativa ha mostrato buoni risultati nel primo ciclo, dove sono state approvate 138 domande su 212 domande pervenute al Registro Agrario dello Stato. Il sostegno finanziario fornito ammonta a 1,73 milioni di dollari. Gli investimenti più popolari includono l’acquisto di trattori, pannelli solari, attrezzature specializzate per la produzione e la lavorazione per una particolare catena del valore.

“Il primo ciclo di sovvenzioni ha mostrato un grande interesse per il progetto da parte degli attori del settore agricolo, costretti a operare in un ambiente caratterizzato da shock multipli, composti e sovrapposti per le imprese agricole causati dalla guerra”, ha affermato Pierre Vauthier, capo della FAO Ucraina. ufficio del paese. “Attraverso il sostegno alle sovvenzioni agli investimenti fornite nell’ambito del primo ciclo di sovvenzioni, abbiamo dotato gli agricoltori degli strumenti per garantire la trasformazione dell’agricoltura verso la modernizzazione e l’adattamento al nuovo contesto e alle nuove sfide”.

La FAO e l’UE incoraggiano gli agricoltori delle regioni di Lvivska, Zakarpatska, Ivano-Frankivska e Chernivetska a partecipare al secondo grande ciclo. Il bando è aperto attraverso l’ Anagrafe Agraria dello Stato (SAR) fino al 31 gennaio 2024.

Ai beneficiari sarà richiesto di contribuire con una percentuale dei costi complessivi e i livelli di abbinamento saranno differenziati a seconda della catena del valore selezionata. Le sovvenzioni saranno erogate in hryvnia ucraina (UAH) al tasso di cambio delle Nazioni Unite per gli importi:

fino a 370.000 UAH (10.000 USD) per i piccoli produttori agricoli individuali;

fino a 925.000 UAH (25.000 USD) per le micro e piccole imprese agricole, le cooperative agricole e le associazioni di produttori IG.

Il secondo ciclo di sovvenzione copre le seguenti catene del valore, tra cui la Denominazione di Origine Protetta (DOP) e l’Indicazione Geografica Protetta (IGP).

