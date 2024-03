UE. Proroga sospensione dazi commerciali all’Ucraina (fino al 5 giugno 2025) ma con garanzie per agricoltori europei

BRUXELLES – Parlamento e Consiglio UE hanno raggiunto un accordo provvisorio sull’estensione delle misure di liberalizzazione commerciale per l’Ucraina di fronte alla guerra di aggressione della Russia.

La sospensione temporanea dei dazi di importazione e delle quote sulle esportazioni agricole ucraine verso l’UE sarà rinnovata per un altro anno, fino al 5 giugno 2025, per sostenere l’Ucraina nella continua guerra di aggressione della Russia.

La Commissione può agire rapidamente e imporre tutte le misure che ritiene necessarie qualora si verificassero significative perturbazioni sul mercato dell’UE o sui mercati di uno o più paesi dell’UE a causa delle importazioni ucraine.

Il regolamento prevede anche un freno di emergenza per i prodotti agricoli particolarmente sensibili, ovvero pollame, uova e zucchero. I deputati hanno assicurato l’ampliamento di questa lista per includere avena, mais, semole e miele. Hanno anche ottenuto l’impegno fermo da parte della Commissione ad agire in caso di aumento delle importazioni ucraine di grano. Il periodo di riferimento per l’attivazione del freno di emergenza sarà il 2022 e il 2023, il che significa che se le importazioni di questi prodotti superassero i volumi medi di questi due anni, le tariffe verrebbero reimposte. I negoziatori del Parlamento europeo hanno inoltre assicurato che la Commissione avrebbe agito più rapidamente – entro 14 giorni anziché 21 giorni – se fossero stati raggiunti i livelli di attivazione delle garanzie automatiche.

Interventi

La relatrice Sandra Kalniete (PPE, LV) ha dichiarato: “L’accordo di stasera rafforza l’impegno costante dell’UE a sostenere l’Ucraina di fronte alla brutale guerra di aggressione della Russia fino alla vittoria dell’Ucraina. Il fatto che la Russia abbia preso di mira l’Ucraina e la sua produzione alimentare ha un impatto anche sugli agricoltori dell’UE. Il Parlamento ha ascoltato le loro preoccupazioni e ha rafforzato le misure di salvaguardia che allevierebbero la pressione sugli agricoltori dell’UE nel caso in cui fossero sopraffatti da un improvviso aumento delle importazioni ucraine”.

Prossimi passi

Il Parlamento e il Consiglio dovranno ora dare il via libera definitivo all’accordo provvisorio. L’attuale sospensione scade il 5 giugno 2024. La nuova normativa dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo tale data di scadenza.

Sfondo

L’accordo di associazione UE-Ucraina, compresa l’area di libero scambio globale e approfondito, garantisce alle imprese ucraine un accesso preferenziale al mercato dell’UE dal 2016. Dopo che la Russia ha lanciato la sua guerra di aggressione, l’UE ha adottato misure commerciali autonome (ATM). nel giugno 2022, che consentono l’accesso in esenzione doganale per tutti i prodotti ucraini nell’UE. Queste misure sono state prorogate di un anno nel 2023. A gennaio, la Commissione europea ha proposto di sospendere i dazi all’importazione e le quote sulle esportazioni ucraine per un altro anno. Per la Moldavia, misure simili sono state prorogate per un altro anno dopo la scadenza delle misure attuali, prevista per il 24 luglio 2024. La Russia ha deliberatamente preso di mira la produzione alimentare ucraina e gli impianti di esportazione del Mar Nero per indebolire l’economia del paese e minacciare la sicurezza alimentare globale.

