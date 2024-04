Usa: 1,5 mld dollari in aiuto agli agricoltori a promuovere la conservazione e rispettare clima

MANKATO, Minnesota (USA) – Il ministro dell’Agricoltura Tom Vilsack ha annunciato la disponibilità di una cifra storica di 1,5 miliardi di dollari nell’anno fiscale 2024 da investire in soluzioni climatiche e di conservazione guidate dai partner attraverso il Programma di partenariato per la conservazione regionale (RCPP) come parte del Presidente L’agenda di Biden “Investire in America”.

Il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) accetta proposte di progetti da ora fino al 2 luglio 2024, che aiuteranno agricoltori, allevatori e proprietari terrieri forestali ad adottare ed espandere strategie di conservazione per migliorare le risorse naturali affrontando al tempo stesso la crisi climatica. Questi progetti a loro volta possono far risparmiare denaro agli agricoltori, creare nuovi flussi di entrate e aumentare la produttività.

Si stima che gli investimenti nell’agricoltura climaticamente intelligente che l’USDA ha effettuato dall’inizio dell’amministrazione Biden-Harris, e che continuerà a effettuare attraverso l’Inflation Reduction Act e le Partnerships for Climate-Smart Commodities , supporteranno oltre 180.000 aziende agricole e oltre 225 milioni di persone. ettari nei prossimi 5 anni.

L’investimento odierno è reso disponibile attraverso il Farm Bill e l’Inflation Reduction Act, il più grande investimento sul clima della storia, che ha consentito al Natural Resources Conservation Service (NRCS) dell’USDA di aumentare i finanziamenti per l’RCPP. Inoltre, l’NRCS annuncia progressi nel suo impegno volto a razionalizzare e semplificare l’RCPP e a migliorare i processi e l’implementazione.

“Lo scorso anno abbiamo ricevuto una richiesta senza precedenti per il Programma di partenariato per la conservazione regionale, dimostrando il forte interesse per la conservazione da parte di agricoltori e allevatori”, ha affermato il Segretario Vilsack. “Grazie all’aumento dei finanziamenti derivanti dall’Inflation Reduction Act del presidente Biden, quest’anno saremo in grado di investire ancora di più in questo importante programma, aumentando il nostro impatto in tutto il panorama. Non vediamo l’ora di vedere cosa potrà fare il Programma di partenariato per la conservazione regionale, più snello e orientato al cliente, per ottenere una maggiore conservazione sul campo nei prossimi mesi e anni”.

Oggi vengono annunciate due opportunità di finanziamento separate: RCPP Classic e RCPP Alternative Funding Arrangements (AFA). I progetti RCPP Classic vengono implementati utilizzando contratti NRCS e servitù con produttori, proprietari terrieri e comunità in collaborazione con i partner del progetto. Attraverso RCPP AFA, il partner principale lavora direttamente con i produttori agricoli per sostenere lo sviluppo di approcci innovativi di conservazione che altrimenti non sarebbero disponibili nell’ambito di RCPP Classic. L’NRCS accantonerà 100 milioni di dollari per progetti guidati dai tribali da utilizzare tra entrambe le opportunità di finanziamento.

Le priorità di finanziamento del RCPP 2024 sono l’agricoltura climaticamente intelligente, l’agricoltura urbana, la conservazione e la giustizia ambientale. Questo finanziamento fa avanzare l’iniziativa Justice40 del presidente Biden , che mira a garantire che il 40% dei benefici complessivi di alcuni investimenti federali in materia di clima, energia pulita e altri investimenti federali vadano alle comunità svantaggiate, emarginate da investimenti insufficienti e sovraccaricate dall’inquinamento. L’azione di oggi fa avanzare anche l’iniziativa America the Beautiful del presidente Biden , un’iniziativa di conservazione decennale, guidata a livello locale e su scala nazionale che comprende gli sforzi volontari di agricoltori, allevatori e proprietari terrieri privati.

L’NRCS incoraggia proposte guidate da entità storicamente svantaggiate o tribù indiane.

Le proposte di progetto per RCPP vengono accettate attraverso il portale RCPP . I dettagli sulle opportunità di finanziamento RCPP Classic e RCPP AFA sono disponibili su Grants.gov.

L’NRCS ospiterà webinar per fornire ulteriori informazioni. Scopri come partecipare sul sito web RCPP .

Maggiori informazioni su RCPP

RCPP è un approccio alla conservazione guidato dai partner che finanzia soluzioni alle sfide legate alle risorse naturali sui terreni agricoli. Sfruttando le risorse collettive e collaborando su obiettivi comuni, RCPP dimostra il potere dei partenariati pubblico-privato nel fornire risultati per l’agricoltura e la conservazione.

Nel novembre 2023, l’NRCS ha annunciato più di 1 miliardo di dollari per 81 progetti RCPP in tutto il paese. Visualizza la mappa interattiva dei progetti premiati qui .

Dall’inizio dell’amministrazione Biden-Harris, l’NRCS ha investito un totale di 1,8 miliardi di dollari in 256 progetti RCPP che coprono 49 stati e territori.

Maggiori informazioni sullo sforzo di miglioramento dell’RCPP

Attraverso uno sforzo concertato nel 2023 utilizzando il feedback e le competenze di partner, dipendenti, leadership e parti interessate, l’NRCS ha identificato diversi miglioramenti all’RCPP che l’agenzia ha implementato e continuerà a implementare nei mesi e negli anni a venire. Nell’anno fiscale 2024, l’NRCS è:

Semplificazione della negoziazione degli accordi RCPP per consentire l’esecuzione simultanea del partenariato di programma e degli accordi supplementari;

Aggiornare gli strumenti politici e aziendali per semplificare lo sviluppo dei risultati finali dell’accordo RCPP e ridurre la necessità di deroghe approvate a livello nazionale;

Condurre una formazione annuale completa per i gestori dei programmi statali e il personale di supporto; E

Delegare ulteriore autorità ai ambientalisti statali per sostenere progetti guidati a livello locale.

L’NRCS continuerà a investire nella creazione di un nuovo strumento aziendale per supportare una maggiore automazione dello sviluppo degli accordi RCPP, obbligando i finanziamenti ai partner ed elaborando più rapidamente i pagamenti.

L’NRCS sta lavorando su atti di servitù modello per semplificare l’implementazione delle servitù RCPP che utilizzano termini di atto comune per usi specifici del territorio.

Quest’anno, l’NRCS mira a ridurre i tempi di negoziazione da 15 mesi a 6 mesi, con l’obiettivo di ridurli ulteriormente negli anni futuri.

Per l’elenco completo dei miglioramenti RCPP identificati dall’NRCS, visitare il nostro sito Web .

Oltre a migliorare l’RCPP, l’NRCS sta anche lavorando per apportare miglioramenti al programma di servitù per la conservazione dell’agricoltura e al programma di gestione della conservazione per farli funzionare meglio per produttori, partner e personale.

Maggiori informazioni sulla legge sulla riduzione dell’inflazione

Queste due opportunità di finanziamento RCPP includono i fondi Farm Bill e Inflation Reduction Act.

In totale, l’Inflation Reduction Act fornisce 19,5 miliardi di dollari in cinque anni per sostenere i programmi di conservazione dell’USDA in eccesso, inclusi 4,95 miliardi di dollari per RCPP in cinque anni. L’Inflation Reduction Act, parte dell’agenda Investing in America del presidente Biden, rappresenta il più grande investimento in soluzioni per il clima e l’energia pulita nella storia americana. Scopri di più sugli investimenti dell’Inflation Reduction Act dell’NRCS nell’anno fiscale 2023 .

L’USDA tocca ogni giorno la vita di tutti gli americani in tanti modi positivi. Sotto l’amministrazione Biden-Harris, l’USDA sta trasformando il sistema alimentare americano concentrandosi maggiormente su una produzione alimentare locale e regionale più resiliente, su mercati più equi per tutti i produttori, garantendo l’accesso a cibo sicuro, sano e nutriente in tutte le comunità, costruendo nuovi mercati e flussi di reddito per agricoltori e produttori che utilizzano pratiche alimentari e forestali intelligenti dal punto di vista climatico, effettuano investimenti storici in infrastrutture e capacità di energia pulita nell’America rurale e si impegnano per l’equità in tutto il Dipartimento rimuovendo le barriere sistemiche e costruendo una forza lavoro più rappresentativa dell’America. Per saperne di più, visitare il sito www.usda.gov .

