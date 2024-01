Agrumicultura: in Sicilia arrivano i contributi al settore da parte della Regione. Diana (Arancia Rossa IGP), un toccasana

CATANIA – “Esprimiamo apprezzamento per le misure a sostegno dell’agrumicoltura varate dal governo regionale. In questi difficili mesi, caratterizzati dal caldo anomalo, siccità persistente e cicloni mediterranei, abbiamo mantenuto un costante contatto con le istituzioni ponendo all’attenzione dell’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino, anche durante un convegno pubblico tenutosi a dicembre ad Ambelia, le difficoltà del settore agrumicolo e le possibili soluzioni.

Per tutelare i nostri prodotti agricoli di qualità c’è bisogno di collaborazione e unità d’intenti tra organizzazioni agricole, consorzi di tutela e la Regione. Le misure appena approvate in finanziaria vanno in questa direzione. Attendiamo i decreti attuativi che renderanno operative e speriamo facilmente utilizzabili dall’intera filiera agrumicola tali misure”.

Lo afferma il residente del Consorzio di tutela Arancia Rossa di Sicilia IGP Gerardo Diana.

