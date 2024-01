Il Pane di Altamura DOP verso il riconoscimento UNESCO. Arriva l’ok della Camera dei deputati

ALTAMURA (BA) – La Camera dei Deputati ha deciso con voto unanime: il pane di Altamura deve entrare ufficialmente nella tutela del patrimonio UNESCO. Oggi, infatti, i deputati delle commissioni riunite Agricoltura e Cultura hanno votato favorevolmente la risoluzione con cui si impegna il Governo italiano a chiedere formalmente il prestigioso riconoscimento per il Pane di Altamura DOP.

“Orgoglioso del fatto che il Parlamento italiano abbia riconosciuto l’importanza di questa icona identitaria della tradizione gastronomica italiana,” – commenta il deputato Rossano Sasso, capogruppo Lega in Commissione Cultura Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati e primo firmatario della risoluzione, che prosegue – “frutto del lavoro centenario nato dalle mani di donne e uomini che hanno prodotto il pane più buono del mondo.

Gli elementi e i siti riconosciuti dall’ UNESCO, per la loro unicità sono punti di eccellenza ed elementi fondanti della rappresentazione del nostro Paese a livello internazionale e noi della Lega pensiamo che il pane di Altamura meriti tutto questo. Siamo vicini ad un risultato storico non solo per Altamura ma per l’intero Paese”.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it