Sciopero agricoltori in Germania: anche Assosuini solidale nella manovra dei contadini tedeschi

ROMA – “Assosuini dà tutto il suo appoggio agli agricoltori ed allevatori che in Germania e in molte altre parti d’Europa stanno protestando contro le assurde politiche “green” che ne minacciano la sopravvivenza.

Il governo tedesco, che per incapacità nella gestione dei suoi bilanci e per motivi ideologici ha deciso di trattare i trattori come le auto di lusso, stabilisce un pericoloso precedente: chi produce va punito se le lobby e le ONG green dicono di farlo. Questa deriva sta costando alla Germania e quindi all’Europa una recessione assurda, in gran parte evitabile, basata su idee economiche infondate e dannose sia per l’ambiente che per i cittadini. L’ecologismo, se imposto in modo irrazionale come da tempo succede sia a Berlino che a Bruxelles, è un lusso, non produce ricchezza, aumenta le diseguaglianze, discrimina i poveri ed è il contrario dell’ecologia.

Noi allevatori ed agricoltori, che ogni giorno viviamo della natura, grazie alla natura e siamo in contatto costante con essa lo sappiamo bene. I burocrati e i figli di papà che vengono (e legiferano) dalla città, no. Per questo ogni volta che mettono mano al nostro settore fanno solo danni. Dobbiamo lottare uniti per fermarli: seguirli significa povertà, insicurezza alimentare, alimentazione di scarsa qualità e, anche a causa di una maggiore dipendenza dalle importazioni, un favore ai paesi pirata che su questa follia pseudo-ambientalista prosperano.”

Lo scrive in una nota Elio Martinelli, presidente di Assosuini.

Leggi anche In Germania i trattori bloccano l’economia: agricoltori in rivolta da fine dicembre per il taglio dei sussidi al gasolio, la protesta continua

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it